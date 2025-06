Álvaro Muñoz Escassi dice 'hasta aquí' a 'Supervivientes 2025' por incumplirse el contrato: "Prefiero no seguir"

Álvaro Muñoz Escassi despertó del letargo en 'Supervivientes 2025' y puso los puntos sobre las íes ante la situación "insostenible" que se está viviendo con Anita y Montoya, acusados de vagos, de malos supervivientes y de personas con comportamientos poco edificantes.

Y es que este fin de semana se ha producido la madre de todos los conflictos en la playa, dividida en dos bandos. Por un lado, la pareja y, por otro, el resto de participantes. El motivo del cisma, la descompensación que hay en la implicación en las tareas de supervivencia.

Álvaro Muñoz Escassi señaló el origen de la disputa: "Todo explotó porque Pelayo venía reventado de pescar y queríamos plantear otro cambio en las tareas, pero no pudimos plantear el cambio de funciones y hubo una falta de respecto y una violencia y unas cosas que no se han puesto en los vídeos. Me encantaría que el programa pusiera esas imágenes". Así, el jinete echó un órdago a la organización de 'Supervivientes 2025' y puso en cuestión la transparencia del programa.

"No utilicemos palabras en vano porque violencia no ha habido de ningún tipo. Ha habido faltas de respeto y descalificaciones pero no violencia", le frenó Sandra Barneda, que dio la palabra a Pelayo. "Nada, me han cortado", se escuchó quejarse a Escassi, que dejaba entrever una sospechosa censura.

Acto seguido, 'Supervivientes' dio a Álvaro la opción de seguir expresándose. Y aprovechó ese turno de palabra para lamentar en qué se había convertido el formato después de la gran bronca en la que se superaron muchos límites.

Álvaro Muñoz Escassi: "Es un programón, pero prefiero no formar parte de esto a seguir adelante"

"Yo no sé cómo gestionar el tema. Lo único que puedo hacer es callarme la boca y no entrar porque no sé cómo gestionarlo. Me da mucha pena porque es un programón, pero prefiero no formar parte de esto a seguir adelante. Fíjate lo que digo. Y he llegado hasta aquí y, físicamente, estoy nuevo. Que me echen todos los Supervivientes que quieran, pero hay cosas en la vida que he visto yo, pero no ha visto el público, que realmente me hacen pensar que sobro aquí. Esto no tiene nada que ver conmigo y con mi vida", declaró Muñoz Escassi muy seriamente.

Con estas palabras, además de reiterar que el programa no estaba emitiendo las imágenes, el superviviente ponía en duda su continuidad en 'Supervivientes 2025' al no querer formar parte de un "circo" que, tal y como destacó, no piensa alimentar. Y al hilo, Álvaro Escassi entró en asuntos contractuales con la productora del concurso. "Nosotros firmamos un contrato de respeto, de educación y de no pasar unos límites y, si se ponen todos los vídeos, se podrá ver que eso no se ha cumplido, no se ha llevado a cabo", clamó, dejando así mal parada a la organización.

Pero lo peor estaba por llegar cuando Álvaro Muñoz Escassi reveló un episodio muy delicado y presuntamente "violento" de Montoya con Anita. 'Supervivientes 2025' no quiso que hubiera dudas y Sandra Barneda conminó a Escassi a explicar la situación a la que hacía referencia, asegurando que "no se está ocultando nada".

"Yo he vivido una situación en la playa, en la que no estaba solo, estaba con más compañeros, y ante lo que vi y escuché dije: 'si esto lo veo yo en la calle, me metería a intervenir porque no es una cosa normal, es una cosa de violencia'", empezó explicando Álvaro Escassi. "Después de pasar todo eso, la situación que viví en primera persona fue este señor (Montoya) haciendo así (aspavientos con los brazos) hacia Anita que estaba detrás y diciendo 'puta, puta, puta'", prosiguió narrando.

Esto terminó por hacer estallar la Palapa. Montoya se defendió, asegurando que dijo "me cago en la put*" y que en ningún momento llamó 'put*' a Anita. "Me fui haciendo aspavientos y ya sabéis que soy un poco impulsivo cuando llego a un nivel de impulso así", argumentó el joven sevillano.

"Sinceramente, ante lo que viví, yo me preocupé y dije 'esto no es Supervivientes', esto es otro tema", añadió Álvaro Muñoz Escassi, ahondando en el controvertido asunto. Tras su relato, Sandra tomó la palabra y negó los hechos por boca de la dirección: "Me están diciendo desde la organización que no hay nada que esconder y que no se ha producido ningún acto violento. Esto es muy serio. No ha habido violencia de ningún tipo".

"Yo vi y escuché lo mismo que Escassi", soltó Borja González, suscribiendo y refrendando las afirmaciones de su compañero. Esto fue la puntilla para Montoya, que abandonó la Palapa a gritos. "Yo juro por mi hijo, y sabéis que he sido víctima de violencia de género, que me llega a hacer algo y yo me voy del programa. Ni me ha pegado ni me ha insultado", desmintió Anita.

Mientras tanto, Álvaro Escassi continuó redundando en el tema y asegurando que las imágenes no se habían puesto por parte de 'Supervivientes 2025': "Hay un vídeo y me encantaría que se pusiera y se viera". Además, volvió a repetir su pesar por algo que no tiene nada que ver con un programa de supervivencia.

"El momento lo hemos visto hace escasos minutos", le replicó Sandra Barneda, que insistió por tercera vez que "no se produjo en ningún momento una actitud violenta con Anita ni insultos hacia su persona". "No me creo que la organización ocultase algo así. Jamás ocultaría algo así, ni el formato lo permitiría ni nadie lo permitiría", alzó la voz la presentadora, pero Escassi seguía negando con la cabeza la transparencia que defendía el programa: "Que pongas las imágenes, no las han puesto".

A continuación, Pelayo Díaz echó más leña al fuego: "Se vivió un momento de tensión y, cuando vi a Montoya con esa mala gestión de las emociones, me preocupaba que hubiera cuchillos por ahí porque se pudiera hacer daño él mismo o hiciera daño a alguien". "Pasé miedo, fue un momento de terror", agregó en la misma dirección Makoke.