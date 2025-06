'Supervivientes 2025' emite un comunicado urgente ante la gravísima acusación de Escassi contra Montoya

La recta final de 'Supervivientes' ha comenzado plagada de conflictos en los Cayos Cochinos. Unos encontronazos que dividen la isla en dos equipos y que ponen contra las cuerdas a la organización debido al plantón de varios concursantes. Tanto Álvaro Escassi como Borja González no han dudado en cargar contra el tono del espacio de supervivencia y señalar el tratamiento de la dirección con Anita Williams y Montoya.

Una situación "inviable" a tenor de las palabras empleadas por Sandra Barneda ante las que Escassi ha explicado: "La verdad que no sé cómo gestionar el tema. Lo único que puedo hacer es callarme la boca y no entrar porque no sé cómo gestionarlo y no sé cómo hacerlo. Me da mucha vergüenza, es un programón y prefiero no formar parte de esto que seguir adelante".

Lejos de quedarse ahí, el jinete ha asegurado que esta decisión no se debería a su estado de salud. "He llegado hasta aquí y estoy nuevo eh, que me echen supervivientes todos los que quieran. Pero hay cosas en la vida que he visto yo, que no ha visto el público, que realmente creo que sobro aquí y no tiene nada que ver con mi vida", ha declarado. "Creo que no te estoy entendiendo", le ha hecho llegar la presentadora, lo que ha provocado un nuevo pronunciamiento del sevillano.

Escassi relata un episodio violento con Montoya como protagonista

"Nosotros firmamos Sandra un contrato de respeto, de educación, de no pasar unos límites y si se ponen todos los vídeos se podrá ver que eso no se ha llevado a cabo", ha asegurado Álvaro Escassi. "¿El tuyo diciendo que le vas a pegar no sale? ¿No?", le ha asestado Anita Williams. Este encontronazo ha sacado un nuevo frente puesto que Makoke se ha referido a una violenta actitud en concreto de Montoya. "Yo me fui llorando, gritando en un ataque que tenía. Pido perdón, me siento avergonzado", ha declarado el principal aludido.

"Fue una situación bastante desagradable y yo no juego con estas casas y no tengo nada más que decir. Quieren desviar el tema y si ellos mismos no los reconocen", ha añadido Makoke, lo que ha provocado un nuevo estallido de Montoya: "Ten huevos y si difamas, difama. ¿Qué quieres que diga?". También Anita Williams ha aclarado: "Acaba de decir que ha tenido un ataque de ira y de ansiedad, ¿qué quieres que diga?".

En ese momento Sandra Barneda se ha hecho con el control de la gala y le ha preguntado a Escassi por dicha situación. "Si se me interrumpe otra vez no lo cuento, no tengo ganas. Viví una situación en la playa, estaba con más compañeros, en la que lo que viví y escuché dije "siempre esto lo veo en la calle, me metería intervenir porque no es una cosa normal, es una cosa de violencia"". En ese instante, Montoya ha intervenido, lo que ha ocasionado un nuevo frente. "Como me vuelvas a amenazar, m levanto y me voy", le ha llegado a advertir el jinete.

Esto no ha impedido que Escassi diese a conocer su versión: "Estaba con unos compañeros en el tronco de al lado y después de pasar todo eso fue que la situación que viví fue ver a este señor haciendo así (aspavientos con los brazos) diciéndole a Anita "puta, puta, puta"". La reacción de Montoya no ha tardado en llegar: "¿Perdona? Me cago en la puta, unas palabras palabras que son malísimas y me fui a la roca haciendo aspavientos. Sabéis que soy un poco impulsivo y cuando llego a un nivel así me pongo malo, me fui solo, no os molesté y ella me aguantó".

"Lo que yo viví, me preocupé y preocupo bastante el tema y esto no es 'Supervivientes' y es otro tema", ha zanjado el concursante. Acto seguido, Sandra Barneda ha tomado la palabra para zanjar el asunto: "Me están diciendo que no hay nada que esconder. Os digo que esto es muy serio y que desde la organización me están diciendo que no se oculta nada, Escassi acaba de describir la situación y, por otro lado, que no ha habido ningún tipo de violencia. Esto que ha sucedido ha empañado o está empañando vuestra supervivencia que habéis demostrado hasta el momento que sois grandes supervivientes. Hay que saber gestionar las situaciones y llevar las situaciones de estrés. Y todos habéis cruzado límites en descalificativos, en decir cosas que son feas".

Montoya, al límite, abandona La Palapa de 'Supervivientes'

Tras esta intervención, Borja González ha querido desmarcarse de la situación remarcando el cariz violento lo que ha provocado el abandono de Montoya entre lágrimas de La Palapa: "Tengo una familia, de verdad. Yo me voy, esto es un vergüenza. Es lamentable tío". También Anita Williams se ha pronunciado: "Te juro por mi hijo y sabes que soy víctima de violencia de género, que me llega a hacer algo y me voy del programa. Yo no permito ningún tipo de maltrato".

"Me gustaría que Escassi siguiese hablando, desde la organización me dicen que no hay nada que esconder", ha comentado Sandra Barneda. Por ello, Escassi ha proseguido describiendo: "Si la organización dice eso, no tengo nada más que decir. Hay un vídeo y me gustaría que lo pusieran... Lo que más me preocupó fueron los aspavientos, fue una sensación muy dura y mala para vivirla aquí. Lo digo porque no tiene nada que ver con un programa de supervivencia. Estoy diciendo lo que viví y las palabras que escuchamos varios. Algo de razón podemos tener y si no es así, maravilloso".

La organización se pronuncia y niega los hechos

Por último, la organización ha dado a conocer la explicación oficial: "Al momento que se está refiriendo Escassi es el momento en el que Montoya se va a la playa muy nervioso, alterado, haciendo aspavientos y acude Anita y es Anita, está muy nervioso, está propinando insultos, descalificativos, pero nunca hacia Anita y en ningún momento la toca. No se produce en ningún momento ningún tipo de actitud violenta con Anita ni ningún tipo de insulto hacia Anita,q ue pide a la organización ayuda porque me dice la organización que Montoya está teniendo un ataque de ansiedad. Anita dice que por favor llamen al equipo médico y es lo que se produce".

En la misma línea, ha añadido: "Es lo que ocurrió y en esto me voy a poner seria. Creo que estamos tocando temas que van más allá de un programa de entretenimiento y os lo digo con el corazón en la mano, esto son temas muy serios, es un tema muy serio y creo, de verdad que no me creo que la organización con un tema así de serio oculte algo así. Jamás ocultaría algo así, ni el formato lo permitiría ni nadie lo permitiría".