El servicio médico de 'Supervivientes 2025' evacúa a Álex Adrover de urgencia y su concurso queda en suspenso

Uno de los momentos de mayor tensión vividos durante la última entrega dominical de 'Supervivientes' ha sido la dolorosa caída de Álex Adrover. El concursante se encontraba disputando una prueba de recompensa por parejas que no ha podido concluir debido a una lesión por la que ha tenido que ser atendido en pleno directo y que ha paralizado tanto el juego como la gala comandada por Sandra Barneda.

Cabe recordar que el juego planteado por la organización ha enfrentado a los concursantes por parejas. Los dos optaban a la recompensa, aunque solo uno podría hacerse con ella. Por ello, los concursantes debían empujar con fuerza un tronco dispuesto en forma de torno. Solo el más fuerte vencería a su compañero y provocaría que este cayese sobre el agua puesto que la estructura se encontraba sobre el mar.

Tras varias partidas, el reality de supervivencia hacía frente al último duelo de la noche entre Álex Adrover y Montoya. Nada más comenzar, la fuerza ejercida por Montoya ha provocado que Álex cayese de espaldas sobre la estructura de madera. Lejos de quedarse ahí, tras el golpe en la espalda, el concursante ha sido arrastrado al mar desde donde ha lanzado fuertes gritos alertando de su malestar.

"Uy, ha caído fatal, parece que se ha hecho daño", ha exclamado Laura Madrueño. Al mismo tiempo, desde la playa se ha llamado al equipo médico para que interviniera. Inmediatamente después, Sandra Barneda se ha hecho con la conexión y ha asegurado desde plató: "Enseguida volvemos Laura contigo para saber. Parece que se ha hecho daño".

Álex Adrover sufre una grave lesión en la rodilla durante una prueba en #Supervivientes2025



▪️El concursante ha sido evacuado del agua en camilla por el equipo médico y su futuro en el concurso queda en el aire#ConexiónHonduras13 pic.twitter.com/EwIDyVUqSw — telemagazine (@telemgzn) June 1, 2025

La explicación de Laura Madrueño sobre el estado de Álex Adrover

Poco después, Laura Madrueño ha actualizado el estado de salud del concursante. "Quiero que estéis tranquilos. Álex parece que se ha hecho daño en la rodilla. Todo el equipo médico se ha metido en el agua, le han sacado en una camilla y están ahora mismo atendiéndole en las mejores condiciones como siempre", ha sido el tranquilizador mensaje de la presentadora.

El primer diagnóstico del concursante no ha tardado en llegar. Así lo ha comunicado Laurea Madrueño en una conexión posterior: "Álex está siendo atendido en la enfermería por nuestro equipo médico y presenta una aparente lesión en la rodilla que tenemos que confirmar, enseguida os damos más información, pero queremos que estéis tranquilos. Álex está tranquilo y cuidado y hemos estado con él".

De igual manera, la presentadora ha aclarado su situación en el reality y es que cabe recordar que el concursante sigue nominado y podría ser el expulsado de la noche dominical. En caso de no serlo, en palabras de Barneda, su concurso quedaría suspendido temporalmente. "El concurso de Álex se quedaría en suspenso hasta que los médicos confirmen que puede seguir o no en el concurso en el caso de que se salvara. En el caso de que fuera el expulsado su aventura terminaría esta noche también", ha asegurado Sandra Barneda.

Las primeras palabras de Álex Adrover tras su lesión

Pasada la medianoche y postrado en una cama, Álex Adrover ha podido explicar su situación en el reality. "Estoy súper bien atendido por los mejores profesionales y me han dado lo que me tenían que dar, me noto la rodilla dolorida, pero esperanzado porque no quiero que esto acabe aquí. Quiero seguir dando guerra el tiempo que se pueda y ponerme a caminar a ver cómo funciona esta rodilla mía, pero tengo algo de esperanza eh", ha asegurado antes de recibir el diagnóstico definitivo.