Álex Adróver revela la secuela que arrastra de 'Supervivientes' y las consecuencias de la lesión que le apartó del concurso

Álex Adróver se ha sincerado sobre su proceso de recuperación cuando se cumple un año de su accidentado paso por 'Supervivientes'. Si bien el actor aguantó el tipo en Honduras casi hasta la recta final del concurso, tuvo que despedirse de la aventura por una aparatosa lesión de la que se ha pronunciado en una reciente entrevista, desvelando cómo fueron sus primeros meses fuera de la isla, las principales secuelas que arrastra y su estado de salud actual.

En una reciente entrevista para la revista Semana rememorando su paso por el reality estrella de Telecinco, el marido de Patricia Montero se ha mostrado transparente sobre su experiencia. "Cuando pienso en todo aquello, tengo claro que ha sido una de las experiencias más duras de mi vida, si no la que más. Cuando llegas allí no te queda otra que abrirte en canal y desmontarte por completo", ha explicado.

Álex Adróver rememora su lesión en 'Supervivientes' y su larga recuperación: "Fue frustrante y doloroso"

"Alguien dijo que era como una prisión de arena y creo que es la definición perfecta. Aun así, me quedo con la experiencia vital, con el aprendizaje, con las amistades que nacieron allí y con el Álex más genuino que volvió de Honduras", continuaba rememorando Álex Adróver sobre las experiencia límite que los famosos viven en los Cayos Cochinos, tratando de hacer frente a las pruebas físicas privados de sueño y alimento.

Así, el actor ha recordado su triste final en 'Supervivientes', cuando la recta final del concurso estaba a punto de comenzar. "Lesionarme casi al final fue frustrante y muy doloroso. En la última prueba noté cómo la pierna literalmente se me partía y caí al mar sin poder ni nadar. Fue un momento crítico, pero el equipo y el médico actuaron rápido", ha rememorado el intérprete sobre su accidente.

"Incluso pensé que podría seguir, porque horas después ya caminaba con la pierna recta y el dolor controlado. Pero tenía claro que mi salud estaba por encima del concurso. Cuando los médicos me dijeron que podía comprometer seriamente la rodilla, no dudé", ha asegurado Álex Adróver, mostrándose conforme con la decisión que tomó de apostar por su salud. Y el actor no ha dudado en actualizar su estado actual tras casi un año de lo sucedido.

"Ahora estoy casi recuperado del todo, aunque queda alguna pequeña secuela, como una ligera cojera que sigo trabajando. Pero estoy prácticamente al cien por cien", ha confesado Adróver, asegurando que aún arrastra ciertos efectos de la severa lesión que sufrió en las playas de Honduras. "Viví la experiencia casi completa, estuve allí 90 días y físicamente es una barbaridad", ha insistido.

Y es que, al regresar a España, se encontró con alarmantes cifras que reflejaban cuánto le había afectado físicamente su paso por 'Supervivientes'. "Perdí 23 kilos y, al volver, las analíticas reflejaban la escasez de alimento: anemia, falta de proteínas y un bajón general. Me lo tomé muy en serio", ha recordado Álex Adrover. "Cuidé la alimentación, me hice analíticas constantes y trabajé para recuperar la masa muscular", explica sobre su recuperación.

"La primera semana fue durísima, todo lo que comía lo devolvía porque mi cuerpo no estaba preparado. Aun así, yo seguía comiendo solo por volver a sentir el sabor de la comida. Ahora estoy totalmente recuperado", ha anunciado el actor, haciendo balance sobre su experiencia en el concurso. "A veces parecía una prisión de arena. Además, estás grabado las 24 horas. El hambre, curiosamente, no fue lo peor. Lo llevé bastante bien mentalmente", asegura.