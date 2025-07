Un experto en imagen habla claramente de las consecuencias para Álex Adrover de su paso por 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes 2025' ha estado marcado por los abandonos. Algunos voluntarios, como es el caso de Beatriz Rico y Rosario Matew, y otros forzados debido a lesiones, como sucedió con Álex Adrover. En el caso del actor, este tuvo que ser evacuado para evaluar la gravedad de su lesión de rodilla.

Finalmente, el equipo médico decidió que no podía seguir en el concurso. Debido a la proximidad de la gran final, su hueco lo ocupó el último expulsado, Damián Quintero. Ahora, un mes después de la final que acabó con la victoria de Borja González, Álex Adrover ha compartido con todos sus seguidores sus avances en la rehabilitación, donde está siendo un apoyo fundamental su mujer, Patricia Montero.

Pau Sabaté, experto en imagen personal, ha analizado en 'Lecturas' cómo ha cambiado la percepción que la audiencia tenía del actor tras su paso por 'Supervivientes 2025': "La participación de Álex Adrover supuso un cambio en su trayectoria profesional. Conocido por su trabajo en series, su incorporación al reality generó preguntas entre quienes lo ubicaban solo en el mundo de la ficción. Sin embargo, su paso por el programa, aunque interrumpido por una lesión, fue coherente con su trayectoria personal y profesional".

El paso de Álex Adrover por 'Supervivientes 2025' finalizó tras una lesión

Según el experto, "no es habitual que un actor con una carrera establecida decida entrar en un reality tan exigente como 'Supervivientes'. Es un escenario que puede exponer fortalezas, pero también debilidades. En ese sentido, el riesgo era evidente. Sin embargo, desde su llegada a Honduras, Álex eligió no romper con la imagen que ya tenía construida. No hizo un giro radical ni apostó por una estrategia llamativa. Fue él mismo, correcto, tranquilo, empático y respetuoso".

La aventura de Álex Adrover en Honduras terminó poco antes de la final. "No pudo continuar por recomendación médica, y su salida fue tan mesurada como su participación. No hubo ni intentos por convertir la retirada en un espectáculo. Esa actitud, poco común en un formato de televisión donde el conflicto suele ocupar el centro, también contribuyó a consolidar su imagen pública", señala Sabaté.

En opinión del experto, su paso por el concurso de Telecinco le ha permitido acercarse a otros públicos: "Gente que quizás no lo conocía por sus trabajos en televisión ahora lo ubica como una figura accesible y esa ampliación de visibilidad no ha estado basada en el escándalo sino en un tipo de exposición más sobria, que, en su caso, ha resultado efectiva. Ahora que ha menguado el ruido mediático de ‘Supervivientes’, Álex tiene ante sí un momento clave".

"El aumento de notoriedad que le ha proporcionado el programa puede traducirse en nuevas oportunidades profesionales y es precisamente aquí donde la gestión de su imagen personal será determinante. Elegir bien, mantenerse fiel a su estilo y evitar encasillarse en lo que el reality mostró de él serán claves para capitalizar este momento sin desviar el rumbo", concluye Pau Sabaté.