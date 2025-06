Álex Adróver explica cuál es su verdadero estado por culpa de su accidente en 'Supervivientes 2025'

Álex Adróver se quedó a las puertas de la recta final de 'Supervivientes 2025' y no por decisión de la audiencia. Y es que, la organización del programa se vio obligada a comunicarle que debía abandonar el concurso debido a lesión en la rodilla que sufrió durante una de las pruebas. Por prescripción médica, el actor tenía que decir adiós a la aventura para continuar con su tratamiento en nuestro país.

Desde que llegara a España, Álex Adróver se ha estado sometiendo a una serie de tratamientos para recuperarse por completo. Ahora, el marido de Patricia Montero ha compartido con sus seguidores la última hora de su estado de salud. Y es que, su objetivo era poder recuperarse para así no tener que pasar por el quirófano. Tanto el actor como su mujer son dos personas muy deportistas, tal y como comparten ellos mismos en sus redes sociales.

Días después de haber vuelto a la rutina, Álex Adróver ha compartido un vídeo sobre uno de esos entrenamientos que suele realizar con la también actriz. "Después de 3 meses sin poder entrenar juntos, volver a hacerlo contigo me recuerda por qué empezamos. Aunque ahora la rodillera mande y tenga una pierna que va a su ritmo y que casi necesito que me ayudes a sentarme y levantarme, estoy aquí", ha escrito el intérprete junto al vídeo.

La bonita declaración de amor de Álex Adróver a Patricia Montero

Además, no duda en lanzar una importante reflexión: "Porque cuidarse no es solo moverse: es elegir no rendirse y no se trata de cuánto te mueves, sino de con quién eliges no parar". De esta forma, pone en valor los cuidados de Patricia Montero, quien está siendo, junto a sus hijas, un apoyo fundamental en estos momentos. Gracias a ellas, su recuperación va sobre ruedas y en nada estará como nuevo.

Sin embargo, sus palabras hacia su mujer no han acabado ahí. Álex Adróver ha puesto de manifiesto lo importante que es para él y el excelente momento que atraviesa su matrimonio. "Vuelvo de la isla con más ganas que nunca de estar bien, de volver a gustarme, de reconstruirme. De volver a mí. Y en ese camino Patricia Montero sentir tu mano, tu empujón, tu energía… lo cambia todo", explica.

"Porque esto no va de tener el cuerpo perfecto. Va de construirnos. Va de sostenernos. De tener alguien al lado que te inspire incluso cuando no puedes correr, ni saltar. Eso que tú y yo tenemos es de esos vínculos que también se entrenan", prosigue el exconcursante de 'Supervivientes 2025'. Y concluye reiterándose en su amor hacia su mujer: "Y volver a sentirlo… Entrenar contigo, aunque sea a medio gas, me recuerda que siempre hay algo que nos enciende. Te amo".