Álex Adrover habla claro sobre su verdadero estado de salud tras 'Supervivientes 2025': "Con el corazón dolido"

A pocos días de iniciar la recta final de 'Supervivientes 2025', Álex Adrover tuvo que abandonar el programa de manera forzosa por una aparatosa lesión. Ahora, tras el fin del programa y la coronación de Borja González como ganador, el marido de Patricia Montero ha compartido su parte médico actual desvelando si tendrá que operarse para revertir el daño físico que sufrió en la isla.

Durante las últimas semanas, el actor se ha sometido a todo tipo de reconocimientos para determinar si debería pasar por quirófano. Tras una última resonancia, el que fue protagonista de 'Yo soy Bea' ha querido recoger los resultados médicos acompañado de su mujer e hijos, además de sus seguidores de Instagram, con quiénes ha compartido el veredicto médico de si tendrá que ser intervenido.

Álex Adrover se sincera sobre su complicado estado tras su lesión: "La rodilla está inflamada y hay mucho líquido"

Álex Adrover no tendrá que enfrentarse a ninguna operación finalmente, pero aún tiene un largo camino hasta su recuperación completa. "Aún así la rodilla está inflamada y hay mucho líquido", explica el concursante de 'Supervivientes', que sufre una rotura de tendón debido a la luxación de la rótula, con mucha inflamación y líquido acumulado. "La semana que viene empiezo con la rehabilitación", anunció entonces el actor.

"Dentro de muy poco estaré como un roble y dentro de seis meses como un chaval de 20 años", asegura el superviviente, que tendrá que permanecer dos semanas con la rodilla inmovilizada, tan solo quitándose la funda para dormir y hacer ejercicio. "¡Eso no te lo crees ni tú!", responde su mujer de fondo en la historia ante el optimismo del actor de 47 años, que no puede esperar para volver a estar en forma.

"Eso me lo digo yo, ¡pero me gusta!", resuelve Álex Adrover, que se encuentra listo e impaciente por iniciar la rehabilitación que le permitirá dejar atrás su dolorosa salida de 'Supervivientes'. Y es que, en una entrevista exclusiva para la página web de Telecinco desde el plató del reality, el de Mallorca confesó que no estaba siendo un momento fácil. "Estoy bien, pero con el corazón un poquito dolido. Me hubiese gustado llegar a la final", aseguró el concursante.

"Verles a ellos llegar me hace ilusión", aseguró refiriéndose a su buen amigo Álvaro Muñoz Escassi, que finalmente se quedaría a escasos centímetros de la victoria y a Borja González, que adelantó en las votaciones de la forma menos esperada. "Me llevo una experiencia aprendida de por vida", resolvió Adrover sobre su paso por el reality de supervivencia, pese a su amargo desenlace.