Cambios en 'Supervivientes 2026', con nominaciones nunca vistas y repesca en la gala 8 de este jueves 23 de abril

Durante la gala de 'Supervivientes 2026: Tierra de Nadie' del martes 21 de abril, Ion Aramendi pidió "atención" para dar un "notición" que marcará la gala de este jueves conducida por Jorge Javier Vázquez y María Lamela. "Inauguramos la 'Zona parásita'", anunció el presentador, algo que "los fans de 'Supervivientes' saben lo que es".

Tal y como explicó Aramendi, para el que no lo supiera: "¡Alguien podrá regresar a la aventura!". Aunque habrá que esperar hasta esta noche para saber la identidad de esta persona y la forma en la que se producirá ese retorno a Honduras.

Pero esto no es todo, ya que el comunicador vasco dio un segundo "notición" tanto o más importante que el primero. "Este jueves, nominaciones nunca vistas. Fin de las estrategias, fin de los amiguismos… Nominaciones como nunca antes habéis visto", informó.

Dos bombazos que prometen dar mucho que hablar, como así dio la gala de este martes, en la que la organización se cansó de que los concursantes se saltasen las normas y decidió tomar medidas al respecto. El momento más desagradable de 'Tierra de Nadie' lo protagonizaron Claudia Chacón y Gerard Arias.

Después de que él no la eligiese a ella para comer en la anterior gala, y optase por Nagore Robles, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' entró en cólera. Al recodar lo sucedido este martes, la tensión ha estallado entre ambos, llevando a Gerard a abandonar el set de grabación.

Ion Aramendi pone los puntos sobre las íes a Claudia y Gerard

Ante esta situación, la dirección ha decidido tomar cartas en el asunto. Así, Ion Aramendi informó a Claudia y Gerard de la sanción que les iban a imponer: "La primera es que el próximo jueves, y en el caso de que seáis salvados, no jugaréis el juego de líder y no optaréis al mayor privilegio, la inmunidad". Una penalización que no ha quedado ahí, ya que la organización del programa de Telecinco considera que un castigo no era suficiente.

De esta forma, el presentador se volvió a dirigir a los concursantes para anunciarles lo siguiente: "Claudia y Gerard, desde el momento en el que volváis a vuestra playa y hasta la gala del jueves viviréis enjaulados y juntos con el objetivo de que mejoréis vuestra convivencia y aprendáis a trataros con respeto. Dependeréis absolutamente de vuestros compañeros para todo".

"Esperamos que esto sirva como lección y que este comportamiento no se vuelva a repetir", ha añadido María Lamela. Tras lo cual, Ion Aramendi les ha dejado claro que "esto es solo un primer aviso y confiamos en que sea suficiente porque si vuestro comportamiento se repite, las consecuencias serán muchísimo peores. A los dos os digo, espero que empecéis a comportaros como verdaderos supervivientes".

La organización de 'Supervivientes' toma medidas ante los robos de comida

Sin embargo, la gala de este martes de 'Tierra de Nadie' también ha estado marcado por un nuevo robo de comida. Gerard Arias, junto a Borja Silva y Aratz Lakuntza, han recibido otro castigo por saltarse una de las reglas básicas de 'Supervivientes'. "Una cosa es que queráis darle de comer a vuestros compañeros, lógico, pero estamos en 'Supervivientes' y hay unas normas y son iguales para todos. Vosotros las sabéis y os las saltasteis igualmente", les reprochó María Lamela.

Acto seguido, Ion Aramendi les ha informado de la severa penalización: "Cada uno de vosotros perdéis vuestras respectivas dotaciones de arroz. Viviréis de la ayuda de vuestros compañeros en el caso de que ellos quieran compartir algo de dotación de arroz con vosotros". Por lo tanto, a partir de ahora, Aratz, Borja y Gerard tendrán que sobrevivir sin su correspondiente parte de arroz.