Marta López apunta a una farsa de Montoya ante lo hecho con Anita tras salir de 'Supervivientes'

Tras la final de 'Supervivientes 2025' mucho se ha hablado de la relación actual de Anita y Montoya después de que Alexia Rivas asegurara que habían roto y que el andaluz no hablaba a su ex pareja. Este jueves en el primer debate final se comprobó la gran tensión que hay entre ellos y Marta López ha sido contundente con su visión de lo sucedido.

"Si posiblemente Anita, la pobre, hubiese sabido la que se le avecinaba en España probablemente se habría quedado de mil amores en la isla porque la supervivientes tuvo una bronca monumental con su ya ex novio, Montoya, que la negó delante de todos. Y la pobre acabó llorando a lágrima vida", avanzaba Verónica Dulanto al dar paso a un resumen de lo que pasó este jueves en el debate.

La primera en tomar la palabra tras el vídeo fue María Sánchez, la novia de José María Almoguera, que siempre había defendido el amor de la pareja. "Yo estoy super decepcionada porque siempre confiaba en el amor de Montoya y Anita y claro la relación de ellos ha ido evolucionando, pero pienso que Anita idealizó su relación", aseveraba la colaboradora. "No, eso tiene otro nombre", le replicaba Marta López.

"Yo pienso que cuando han salido Montoya necesita tiempo. Y no es que Montoya no la quiera ni quiera estar con ella, yo pienso que todo viene por la familia que le ha dicho que no esté con Anita", terminaba opinando María 'La Jerezana'.

Pero Marta López insistía en decir que eso tenía otro nombre y apuntó a una farsa del sevillano. "Montoya la engañó y la utilizó y cuando no le ha interesado la ha dejado de lado. Y ya está. Es lícito, que haga lo que quiera", sentenciaba la colaboradora de 'Tardear' sobre la relación entre los dos protagonistas del programa.

Por su parte, Carmen Alcayde exponía que "yo le dije ayer a Anita que es una superviviente increíble, que saltó del helicóptero muy alto y que se tiene muy merecido el puesto, pero cuando ella tenía mucho hate, Montoya no hizo leña del árbol caído". "Mentira", le espetaba Marta López.

"Y cuando llegó la unificación y ella se dio cuenta de que el amor no iba a ser para toda la vida y no iban a ser novios se vino abajo y si que es verdad que le perjudicó estar con él. Pero él se lo dejó claro. Ahora están sobrepasados, necesitan su tiempo. Vamos a ver que pasa porque hay mucha información y les han contado cosas", añadía Carmen Alcayde.