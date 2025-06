Se lía la mundial con Anita y Montoya en el plató de 'Supervivientes 2025' tras una impactante revelación

A pesar de mostrarse más cómplices que nunca durante sus últimas semanas en 'Supervivientes 2025', la relación entre Anita Williams y Montoya ha cambiado drásticamente. Los dos finalistas han sorprendido a propios y extraños al no dirigirse la palabra después de la primera toma de contacto del joven tras reunirse con amigos y familiares.

Una tensión patente en su cara a cara durante el debate final. El primero en pronunciarse ha sido Montoya, quien ha comenzado restándole hierro al asunto: "No está pasando nada de lo que se está hablando, son dimes y diretes. Nos fuimos con nuestras familias, durante toda el concurso hemos hablado la situación y yo a más de uno que están hablando.. Lo mejor de todo es no enterarme".

Ante esta postura, Suso Álvarez le ha reprochado el gesto de no enviarle un mensaje a Anita. "El cariño se lo di justo en la final cuando la nombraron cuarta y antes de celebrarlo decirle que para mí era la auténtica ganadora de la edición. Sé lo que siento y por ella he sentido y ha sido un apoyo y el que quiera que se ponga mis zapatos", se ha excusado el concursante.

Miguel Frigenti también se ha sumado al debate afeándole a Anita Williams que ésta haya filtrado su distanciamiento con Montoya: "Ella te ha puesto verde en maquillaje. Lo que no entiendo es que a la mañana siguiente te falte tiempo para con un montón de compañeros de la cadena decirles". Una crítica que le ha valido a la joven para reafirmar lo comentado hasta ahora sobre su distanciamiento con Montoya: "Recibí el mensaje de que le dejara sus maletas en recepción, fui a maquillaje, le saludé y no me contestó con la misma simpatía".

"¿Qué me ocurre? Desde el principio fui real. Tú sabes que entré ahí muy jodida, realmente mal", le ha confesado Anita a Montoya, que se ha defendido diciendo: "Hay que ver el concurso desde el principio. Llegué primero y me lo sé mejor. Yo no sabía que iban a entrar, no había dónde me metía". Visiblemente dolida, Anita Williams ha tomado la palabra para apuntar: "Es que no sé, estoy en shock la verdad. De hecho, antes nos hemos encontrado y me dices "no me hables así"".

Ante esta intervención, Montoya ha preferido piropear a su compañera de concurso, lo que ha provocado que Sandra Barneda cuestionase su actitud: "Pero, ¿se lo dices ahora porque estás en un plató de televisión y quieres quedar bien? Porque según Anita, ni la has hablado". Un rumor que Anita Williams ha vuelto a confirmar y es que la joven ha declarado: "Hemos vuelto al hotel, nos hemos vuelto a ver que venía de hacer unas cosas y lo primero que me has dicho al verme es que te había decepcionado, qué habías visto cosas. ¿Tú no habías perdonado y olvidado?".

También Sandra Barneda se ha dirigido a Montoya para preguntarle qué es lo que Anita ha dicho o hecho para decepcionarle. "Es que la palabra decepción tampoco. Llegué ye estuve con mi familia y me dijeron que no te vamos a dar tanto información, pero que ha sido muy heavy. Que desde el primer momento ha ido contra ti a intentar apagarte". El tema ha seguido trayendo cola y es que la moderadora ha dado a conocer lo sucedido durante la publicidad: "Anita ha estado llorando en publicidad".

La versión de Anita Williams en el debate final de 'Supervivientes 2025'

Tras dicha pausa publicitaria, Anita Williams ha podido tomar la palabra para dar a conocer su versión: "Antes de la rueda de prensa recibo ordenes del equipo diciendo que deje las maletas de Montoya en recepción, vengo a maquillaje, saludo a Montoya y el meh. Me dice que está muy bien con el móvil y todo lo que ha habido antes de la final, que pasamos dos noches juntos y que no tiene nada que ver con todo lo de después, pues yo me sorprendo después de esa final al tener cara a cara. No esperaba un whatsapp. Hubiera preferido que me hubieses dicho tú lo de las maletas".

Anita Williams explota y "deja en evidencia "se la juega" a Montoya

En la misma línea, Montoya ha vuelto a insistir: "No me siento nada valorado desde que llegué. No quiero hablar del tema, creo que no estás valorando nada del tema desde primera hora que he estado". El enfado del sevillano ha ido a más y es que el joven no ha dudado en afearle a Anita su falta de sinceridad: "¿Quieres que te diga yo la verdad? Que no has sido sincera".

Esto ha provocado el estallido de Anita, quien se ha dirigido a Makoke para destapar la noche de pasión protagonizada por los dos en el reality y que, en su momento, ambos negaron: "¿Yo? ¿Quieres que sea sincera? Makoke, perdón, tenías razón. En Playa Misterio sí que hubo sexo". "¿Eso es lo que querías? Pues ya está", ha concluido el joven a la par que ha añadido: "Esto es muy ruin. Meter siempre la churra donde no se debe".

"Yo no lo quería contar, pero en este programa hay una audiencia y se merece saber la verdad y ya está, que me da igual. Yo no tengo una familia, ¿sólo la tienes tú? Me da igual, se acabó. ¡Ya está!", se ha defendido Anita Williams. Ante ello, Montoya ha concluido evidencia su distanciamiento y marcando un antes y un después en su relación con la joven: "Pero si te he respetado y he estado contigo cuando lo fácil para mí era aprovecharme de lo que me hiciste y lo he superado y no te he echado reproches nunca. He tenido que convivir contigo y él que para mi ha sido traumático. Y ahora lo puedo decir, me has decepcionado. ¡Qué ruin! Te he dado mi apoyo".

Anita, al borde del llanto, rompe lazos con Montoya

La tensión entre ambos ha estallado durante las pausas publicitarias sucesivas. "Hemos tenido una pausa publicitaria bastante tensa. No está ni Anita ni Montoya", ha declarado Sandra Barneda al tiempo que ha alertado del estado de nervios que los dos estaban sufriendo. La primera en entrar ha sido Anita, quien se ha derrumbado diciendo: "Yo no quería esto, te lo juro. Han ocurrido muchas cosas, llevaba año y medio con él, entramos y no estábamos bien... Sandra, has dicho que se viene a contar la verdad y he venido a contráela. Eso no iba a contarlo, pero se pone así y lo he dicho por la presión. Yo no quería decir esto".

Igual de afectado se ha mostrado Montoya, quien ha irrumpido en plató denunciando la situación vivida: "Quiero ser feliz. Ya vale Sandra, ya vale. Quiero ser feliz ya y me lo merezco. He entrado, he sido generoso y no tengo necesidad de inventarme algo que no he hecho. Yo me he dejado llevar y algo que no ha pasado no". "Creo que estáis en shock los dos", ha compartido Sandra Barneda ante lo que Montoya ha insistido: "Quiero ser feliz, yo me rindo. Haced lo que queráis, pero de verdad que quiero ser feliz ya por favor. Me rindo de este juego".