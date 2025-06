Kike Calleja desmiente a Alexia Rivas en Telecinco ante lo afirmado de Anita y Montoya tras 'Supervivientes'

Kike Calleja ha desmontado la supuesta exclusiva que Alexia Rivas dio ayer en 'Vamos a ver', pocas horas después de la final de 'Supervivientes 2025'. La colaboradora declaró que se había producido una ruptura entre Montoya y Anita y que ni siquiera se dirigían la palabra.

"No se hablan y no se dirigen la palabra. No por parte de Anita, sino de Montoya, que no quiere hablarle", aseguró la colaboradora. "Los finalistas han estado durmiendo en un hotel todos justos. Entonces, las maletas de Montoya las tenía Anita. Pues bien, esta mañana Anita ha recibido un Whatsapp en el que Montoya le ha dicho 'déjame las maletas en la recepción del hotel'. Anita no ha entendido nada. Además, le ha visto por el hotel y ni le ha saludado. Se han encontrado, Anita ha querido saludarle, pero Montoya no le hablaba", continuó detallando la colaboradora.

Un relato que Kike Calleja ha desmontado prácticamente punto por punto. "Esta mañana han estado haciéndose un reconocimiento médico porque cuando vuelves de 'Supervivientes' tienes que ir a que te revisen si está todo okey y, en estos momentos, Anita y Montoya se encuentran juntos de compras por Madrid. Hay una relación cordial, no hay una relación amorosa, pero no se llevan mal como se ha dicho", ha clarificado el periodista.

"Sí que es cierto que habría un interés por parte del entorno de Anita de dar cierta información que no es real. Cuando se produjo la final de 'Supervivientes', sí que se saludaron entre las familias. La madre de Anita me contó que a la madre de Montoya la saludó, pero que al padre no porque no lo conoce. Y luego cada uno se fue con sus respectivas familias y estuvieron en hoteles diferentes", ha explicado Kike Calleja.

Por tanto, la información de Alexia Rivas del mal rollo, del no saludo y de la pernoctación en el mismo hotel era incierta según el tertuliano. Y hay más. "Al día siguiente, Montoya le pidió a Anita que le dejara las maletas en recepción porque tenía que hacer el check out, pero no se levantó y desayunó con Anita y no la saludó. Le dijo que le dejara las maletas porque se tenían que ir a la rueda de prensa, pero no hay mala relación ni mal rollo", ha insistido; lo que echa por tierra todo lo contado por Alexia.

"Es verdad que cada uno está recibiendo información (de su entorno) de lo que ha pasado durante estos meses. Y, ayer, cuando les cambian de hotel y entra Anita, ve a la familia de Montoya y gira la cara y no saluda, pero sin embargo hoy están juntos", ha añadido Kike Calleja.