Señalan la ruptura de Montoya y Anita ante lo sucedido fuera de cámaras al acabar 'Supervivientes 2025'

Anita Williams y Montoya no se marcharon ni juntos ni felices tras la final de 'Supervivientes 2025' y en 'Vamos a ver' han señalado en exclusiva una ruptura total de la relación entre ambos después de una noche agridulce al quedarse fuera del duelo final.

"Ayer mismo Montoya decía que se la llevaba para toda la vida, pero ha sido una vida muy corta porque a día de hoy no se hablan y no se dirigen la palabra. No por parte de Anita, sino de Montoya, que no quiere hablarle", ha empezado explicando Alexia Rivas, dejando a todos en shock en el plató.

"Los finalistas han estado durmiendo en un hotel todos justos. Entonces, las maletas de Montoya las tenía Anita. Pues bien, esta mañana Anita ha recibido un Whatsapp en el que Montoya le ha dicho 'déjame las maletas en la recepción del hotel'. Anita no ha entendido nada. Además, esta mañana le ha visto por el hotel y ni le ha saludado. Se han encontrado, Anita ha querido saludarle, pero Montoya no le hablaba", ha proseguido detallando la colaboradora.

Esta versión ha sido apuntalada por Giovanna González tras lo que ha presenciado en los pasillos de Mediaset antes de la rueda de prensa que han ofrecido los finalistas. "Ella ha ido esta mañana detrás de él a intentar saludarle y ha sido un trato muy frío. Anita ha intentado darle la mano a Montoya y él ha respondido con bastante distancia", ha contado la periodista.

"Yo he visto eso también. Ella ha querido ser educada porque tenían una rueda de prensa juntos. Yo le diría a Montoya que no se merece una mujer como Anita", ha sentenciado Alejandra Rubio. "Los padres de Montoya no querían ayer saludar a Anita, se negaron, y además la ponían verde", ha añadido Pepe del Real al respecto.

Al parecer, según Alexia Rivas, un familiar de Anita escuchó a los padres de Montoya diciendo que preferían que hubiera hecho el concurso sin Anita y que ha sido la causante de que no haya brillado en la final de 'Supervivientes 2025'. "Me consta que Anita sabe que le han puesto a Montoya la cabeza como un bombo. Esto no es cosa de él, es cosa de que ha tenido a mucha gente en estas horas que le ha puesto la cabeza así y que ha hecho que esta relación se haya roto de un día para otro", ha señalado Alejandra Rubio.

Los protagonistas, Anita y Montoya, han sido preguntados por esto en la rueda de prensa en los estudios de Telecinco. Ellos niegan que existan problemas, pero los colaboradores de 'Vamos a ver' aseguran que hay pruebas y que están actuando de cara a la galería.