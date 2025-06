Incredulidad con la expulsión de Montoya en 'Supervivientes 2025', cuya final da un giro de 180 grados

'Supervivientes 2025' ha vivido una frenética gala con motivo de la final del reality tras más de cien días de convivencia. Una entrega que ha arrancado en el aire con los cuatro finalistas sobrevolando los estudios de Mediaset en Fuencarral (Madrid). Después de aterrizar, Jorge Javier le ha comunicado a Anita Williams su expulsión. Tras ella ha llegado la de Montoya, quien ha estrenado el podio y se ha hecho con el bronce de la edición.

Cabe recordar que tras la expulsión de la única mujer en llegar a la final, el reality les ha propuesto una mítica prueba a los tres concursantes restantes. Tanto Álvaro Muñoz Escassi como Borja González y Montoya se han esmerado lo máximo posible para blindar su presencia en el televoto final.

En esta ocasión, Montoya ha caído frente a sus dos adversarios por lo que ha sido el primer nombre del segundo televoto de la noche. Así pues, en una prueba posterior, Álvaro Muñoz Escassi se ha hecho con la victoria. Por ende, ha expuesto a Borja González al televoto en el que ha tenido que hacer frente a Montoya.

Es necesario recordar que los espectadores han votado durante el transcurso de la gala. Lo han hecho de manera gratuita a través de la aplicación de Mitele en la que han tenido que seleccionar al salvado de la noche. Por el contrario, el concursante que menos votos ha recibido ha tenido que conformarse con la tercera plaza en el podio o lo que es lo mismo, el bronce de la edición.

Montoya se queda a las puertas de la victoria en 'Supervivientes 2025' insospechadamente

Antes de proceder con la expulsión, Jorge Javier ha avanzado el estado de los porcentajes. Mientras que el salvado se ha hecho con un 63% de los votos, el tercer clasificado ha reunido un insuficiente 37% de los votos. "No me atrevo a decir cuál es cuál. Estoy muy perdido", ha confesado el presentador antes de pedir a los concursantes que se mojarán y compartieran cuál es su ganador en el televoto.

Poco después el presentador ha clausurado el concurso de Montoya. Lo ha hecho al pronunciar las siguientes palabras: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que continúe su camino hacia la final... Borja". Por ende, Montoya se descuelga del pase al oro o la plata y se conforma con el bronce tras más de tres meses de convivencia en el concurso. Un gran palo a un concursante que ha sido nominado en hasta nueve ocasiones y que en muchas de ellas ha sido salvado con el mayor porcentaje de votos.

Montoya es el segundo expulsado de la noche 🔥



Borja continúa su camino hacia la final 💣



🏝️ #SVFinal

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/kHAwgePuhD — Telecinco (@telecincoes) June 17, 2025

La reacción del expulsado no ha tardado en llegar. "Son dos grande supervivientes como los 21 que han estado y yo estoy súper feliz. Estoy súper contento", ha reconocido el hasta ahora concursante. Por su parte, Laura Madrueño no ha dudado en animarle: "Sabéis cómo es este juego: has hecho un programa increíble... Gracias Montoya por haber sido tan generoso, por habernos enseñado todos tus sentimientos a flor de piel, que no te lo hemos puesto fácil y estoy segura que ha vuelto un nuevo Montoya".