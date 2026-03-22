Alexia Rivas dice lo que muchos piensan de 'De Viernes' tras lo permitido a Rosa Benito sobre Rocío Carrasco: "No paráis"

Como no podía ser de otra forma, este sábado 21 de marzo, 'Fiesta' ha dedicado parte del programa ha analizar la entrevista que la noche anterior concedió Rosa Benito en '¡De viernes!'. Una de las más duras con las declaraciones de la exmujer de Amador Mohedano fue Alexia Rivas.

La colaboradora cargó no solamente contra Rosa, sino también contra el programa de Telecinco por, semana tras semana, llevar a invitados para atacar a Rocío Carrasco. Además, recordó lo que su excompañera de cadena decía sobre Antonio David Flores en el pasado. Unas palabras que contrastan mucho con las de ahora.

"Yo adoro a Rosa Benito", empezaba dejando claro Alexia Rivas, "pero he tirado de hemeroteca y le he oído en ocasiones decir: 'Antonio David le ha destrozado la vida a Rocío Carrasco'; 'que malo es Antonio David'; 'si Rocío Jurado no le quería era por algo'. Ha hablado mal de todos de los que ahora habla bien". "Yo ¿con qué Rosa Benito me quedo? ¿Con la Rosa que defenestraba a Antonio David o con la Rosa que ahora defenestra a Rocío Carrasco?", se preguntaba la periodista.

Alexia Rivas atiza a '¡De viernes!' por sus invitados

Ante esto, Emma García daba su opinión sobre este cambio de postura: "También puede ser que con los años, uno veo las cosas desde otro prisma. No se trata de cambiar de opinión…". Acto seguido, la presentadora daba paso a uno de los momentos más polémicos de la entrevista a Rosa Benito en '¡De viernes!', cuando Terelu Campos le preguntó: "¿Me estás diciendo que Rocío Carraco no ejercía como madre?". A lo que la invitada respondió: "No, claro, lo estoy diciendo porque lo he vivido. Y a la vista está que cuando murió la madre, adiós".

Unas duras palabras con las que volvía a cuestionar el papel de su sobrina como madre y que fueron muy criticadas en el plató de 'Fiesta'. "Yo es que juzgar así a una madre, cada madre tiene sus circunstancias", comentaba Alexia Rivas, antes de atizar al programa nocturno de Telecinco: "Yo lo que veo aquí es viernes tras viernes tirando por tierra a Rocío Carrasco. Amador Mohedano tirando por tierra a Rocío Carrasco. Rosa Benito tirando por tierra a Rocío Carrasco y luego Rocío Carrasco es la que habla mal de los demás. No perdona, pero vosotros la estáis tirando por tierra, finde tras finde".

Por su parte, Miguel Frigenti era de la misma opinión de su compañera: "Rosa Benito con todas sus actitudes y declaraciones dan la razón a Rocío Carrasco. Porque si yo tuviera una familia, un tío, una tía, un primo o una prima que estuvieran todas las semanas juzgándome como padre o como hijo tampoco tendría relación con ellos", sentenció el colaborador.