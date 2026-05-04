Telecinco toma medidas en su programación: ficha a Paz Padilla para esta nueva oferta en la sobremesa del fin de semana

Telecinco no está dispuesta a seguir perdiendo audiencia los fines de semana y por eso prepara un nuevo formato para la sobremesa de los sábados y domingos que supondrá un recorte sustancial en la duración de 'Fiesta'. Así, la cadena trabaja en un nuevo programa de humor y entretenimiento que estará presentado por Paz Padilla.

Según avanza Yotele, este nuevo programa producido por Secuoya Studios ('Equipo de investigación') se emitirá los sábados y domingos de 16:00 a 18:00 horas desplazando así 'Fiesta' con Emma García, que vería recortada su duración en dos horas y se emitiría justo después hasta las 21:00 horas.

Este nuevo formato tratará diferentes contenidos todos con un punto de vista desenfadado y para ello contará con un nutrido equipo de colaboradores entre los que no estará Belén Esteban a pesar de lo avanzado por Diego Arrabal e Informalia en los últimos días. Y es que la intención de Telecinco y Secuoya pasa por contar con nuevas caras o rostros que no hayan tenido mucha presencia en la televisión generalista entre los que habrá humoristas y rostros cercanos al entretenimiento.

Con este nuevo programa, Paz Padilla regresará a Telecinco dos años después de su último proyecto como presentadora en Cuatro con 'Te falta un viaje' tras haber sido colaboradora en 'Tardear' y de haberse mantenido en la serie 'La que se avecina' después de su abrupta salida de 'Sálvame', que derivó en su despido, y posteriormente reincorporación tras llegar a un acuerdo extrajudicial.

Este nuevo programa, que aún no tiene título cerrado, estará dirigido por Miquel Rodríguez, quien hasta ahora era subdirector de 'El diario de Jorge' y que pasó tanto por 'Sálvame' como por 'Viernes Deluxe'. Pero detrás de él estará Raúl Prieto, al frente de la producción ejecutiva, y que supondrá el regreso del directivo a Mediaset tras haber sido uno de los primeros directores de 'Sálvame' y haber pasado por otros programas como 'Viva la vida' así como los debates de las primeras ediciones de 'La isla de las tentaciones' y las galas de 'Supervivientes'.

Asimismo, según avanza el citado portal, el nuevo programa de Paz Padilla que hará tándem con 'Fiesta' no se emitirá desde las instalaciones de Telecinco pues su plató estará probablemente en la sede de Secuoya en Tres Cantos, cerca de donde está la nueva casa de 'Gran Hermano'.