Alexia Rivas le baja los humos a Alejandra Rubio ante lo que va a pasar en 'De Viernes': "Tienes miedo"

El reciente drama familiar de Alejandra Rubio, que ha alineado a su núcleo familiar contra Laura Matamoros tras las graves acusaciones de esta a Carlo Costanzia, continúa acaparando minutos en las distintas tertulias de Telecinco. Este viernes, desde 'El tiempo justo', Alexia Rivas no ha dudado en confrontar a la hija de Terelu Campos por el cambio en su tono contra la televisiva tras conocer que se sentará en 'De viernes' para narrar su versión del conflicto.

"Si estuviese como espectadora siguiendo todo el culebrón, cuando Laura no iba a ir a 'De viernes a ti te vi súper guerrillera, diciendo las cosas duramente, atacando a Laura", ha comenzado explicando la colaboradora de Joaquín Prat, asegurando que la confirmación de Laura Matamoros en el espacio conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta ha supuesto un antes y un después en cómo la influencer ha abordado el tema en televisión.

"En cuanto has visto que Laura se va a sentar en 'De viernes' yo siento que tienes cierto miedo a lo que pueda decir", ha señalado entonces Alexia Rivas, recriminándole haber cambiado su actitud en comparación a su visceral intervención en 'Vamos a ver' de este jueves, cargando contra la prima de su pareja. "Cariño tú te crees que yo no sabía que Laura iba a ir a 'De viernes'?", le ha espetado Alejandra Rubio visiblemente molesta.

Alexia Rivas acusa a Alejandra Rubio de "tener miedo" de la entrevista de Laura Matamoros en 'De viernes'

Alexia Rivas y Alejandra Rubio en 'El tiempo justo'

Así, la hija de Terelu Campos ha comenzado a defenderse de las acusaciones de la colaboradora. "Sí, mira cómo tiemblo. ¿Miedo de qué? Si no tengo nada que ocultar", ha añadido elevando la voz por encima de la periodista en un intento de frenar su discurso. "Porque antes no mostrabas esta actitud conciliadora", ha insistido la colaboradora de Mediaset, alterando aún más a la influencer.

"¿Pero tú que quieres? ¿Qué yo alimente una polémica con la familia de mi pareja? Qué no lo voy a hacer. Suficientemente contundente fui ya ayer diciendo que no iba a pasar por lo de violento, carcelario, matón que dice Diego Matamoros", ha sentenciado Alejandra Rubio entonces, dejando a Alexia Rivas sin saber cómo continuar en el tenso cara a cara.

"Lo que he dicho es que ojalá Laura se retracte de lo que ha dicho porque me parece muy feo y que está fuera de lugar. Pero yo no le tengo ningún miedo a Laura, no sabe absolutamente nada de mi vida y si lo sabe que lo cuente porque no tengo nada que ocultar", aclaraba entonces la sobrina de Carmen Borrego con cierto hastío. "¿Pero qué te ha hecho cambiar Alejandra? Te veo el discurso cambiado", ha señalado de nuevo Rivas.

Ha sido entonces cuando Alejandra Rubio se ha plantado. "No voy a alimentar esta polémica, no soy así e intento no hacerlo. Desde el primer momento", terminaba advirtiendo. "El miércoles por la tarde nos enteramos Carlo y yo de que Laura iba a 'De viernes'. Y mi intervención fue ayer, yo ya lo sabía", añadía echando por tierra la versión de Alexia Rivas sobre su cambio de actitud por miedo a las represalias en la entrevista.

"Pues ya me aclaras más cosas", se ha limitado a apuntar la periodista mientras Joaquín Prat aprovechaba para romper la escena de tensión con un toque de humor. "Pues ya sabes más que yo que soy presentador, no me contáis nada Mediaset. Se entera todo Cristo menos yo, ¿Cómo hacéis estas cosas? Te lo cuenta tu madre...", insinuaba el conductor de 'El tiempo justo'. "No voy a decir quién me lo cuenta", ha respondido entre risas Alejandra Rubio.