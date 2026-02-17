Alexia Rivas alza la voz ante la última barbaridad que han hecho a Cristina Piaget en 'GH DÚO'

Este martes, 'El tiempo justo' ha repasado los momentos de gran tensión que se viven en la casa de 'GH DÚO' con toda la casa en contra de Cristina Piaget y con Carlos Lozano actuando de cortafuegos. Y tras ver las imágenes, Alexia Rivas no ha dudado en cargar duramente contra Sandra Barrios y la actitud de la joven tras la discusión que derivó en una sanción histórica con la expulsión disciplinaria de Antonio Canales tras la decisión de la audiencia.

Lo hacía después de que buena parte de los colaboradores criticara a Cristina Piaget y aseguraran que había cruzado todos los límites. "Me pasa a veces con los realitys que yo no sé qué comentar", reaccionaba Joaquín Prat. "Cristina es insoportable en el concurso, en la vida real y en todas partes. Hay un límite entre que te haga gracia en un reality y esté encantado porque mueva el ambiente y otra cosa es esto que a mí desde casa a veces me violenta", opinaba su hermana Alejandra.

Era entonces cuando César Muñoz, el copresentador, no dudaba en señalar como los otros concursantes provocaban mucho a Cristina Piaget. "Es que estos niños jovencitos de 23 años que están provocando constantemente a una persona que saben que salta, que igual no está bien de los nervios, que está saturada", empezaba diciendo Alexia Rivas.

"Yo desde que llevo en Mediaset lo peor que he visto en un reality es el otro día soltarle a una persona la medicación que se toma, que es algo totalmente privado y que es para tu ámbito privado y médico, y que le saques las pastillas que se toma y empieces a enumerar es una provocación en toda regla, y yo entiendo que ella salte. Me parece lamentable y penoso. Me parece una barbaridad", recalcaba la colaboradora.

Alexia Rivas señala la "cerdada" que le han hecho a Cristina Piaget en 'GH DÚO' y tacha a Sandra de "desquiciada"

Alexia Rivas en 'El tiempo justo'

Mientras que Gloria Camila, que hasta ahora había sido fiel defensora de Cristina Piaget, reconocía que ya no le gustaba y que cree que ha perdido los papeles. "Cristina es la primera que cogía los objetos personales de sus compañeros y también está faltando el respeto y participando de esa provocación, así que deja de ser tan víctima", soltaba la hija de José Ortega Cano.

Tras escucharla, Alexia Rivas retomaba la palabra para condenar directamente la actitud de Sandra Barrios. "Hay líneas que no se pueden pasar. Si yo hablo de tu vida médica estoy cruzando una línea que me parece una cerdada. Eso es una barbaridad", repetía la periodista.

"Y luego la Sandra esta que dice que no tiene que hacer autocrítica y se pone a gritar como una loca que parece que le tienen que poner una camisa de fuerza. Chica tienes 23 años, contrólate que estás dando una imagen lamentable. Todo lo que conseguiste en 'La isla de las tentaciones' que tenías una imagen graciosa lo has tirado por la borda. Has quedado como una desquiciada", sentenciaba Alexia Rivas. "Muy bien opino igual que tú", aplaudía Luis Pliego.