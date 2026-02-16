Giro histórico en 'GH DÚO', que expulsa a Antonio Canales como resultado de unas medidas disciplinarias sin precedentes

La organización de 'GH DÚO' lanzaba un comunicado urgente horas antes de la gala dominical de este 15 de febrero en el que se avanzaban sanciones inéditas y una expulsión fulminante por unos acontecimientos que en el texto se calificaban como "intolerables".

Un inadmisible comportamiento de los concursantes después de numerosas tarjetas amarillas "que se ha visto acrecentado este fin de semana". En consecuencia, "la organización de 'Gran hermano' ha decidido llevar a cabo sanciones extraordinarias, inéditas en su historia", recogía dicho comunicado.

Esas medidas drásticas han pasado por la salida de uno de los concursantes tras el visionado íntegro de unos "duros acontecimientos" al comienzo de la gala; en los que se ha visto a Cristina Piaget perder los papeles tras ser víctima de incontables provocaciones de todos sus compañeros (a excepción de Carlos Lozano).

Incluso se cometió un grave atentado contra su intimidad y honor al señalarse por parte de Sandra Barrios y otros concursantes que Piaget se encuentra bajo medicación. Algo que es totalmente falso según ha aclarado la propia aludida. Esas acusaciones fueron las que precisamente provocaron la escalada del conflicto hasta cotas insoportables.

Pues bien, tras repasarse todo lo acontecido, la dirección de 'GH DÚO' ha tomado cartas en el asunto con una decisión histórica: se ha anulado el proceso de expulsión iniciado el pasado jueves tras las últimas nominaciones y se ha abierto un televoto express en el que TODOS los concursantes corrían el riesgo de sufrir una eliminación fulminante.

"Todos dais una imagen lamentable. Por eso, estáis todos nominados disciplinariamente. Uno se va a su casa y lo juzga quien tiene que juzgarlo, que es la audiencia, que lo ve todo", ha comunicado un Ion Aramendi que se ha mostrado como nunca.

Así, el programa ha otorgado al público el gran poder y privilegio de elegir quién debía ser castigado o penalizado tras visionarse esos dantescos hechos en los que todos se vieron envueltos y de los que todos fueron responsables. Además, la votación ha sido en un sentido positivo. Por lo tanto, el menos votado era el desterrado.

Ion: "Todos dais una imagen lamentable. Por eso estáis todos nominados disciplinariamente. Uno se va a su casa y lo juzga quien tiene que juzgarlo, que es la audiencia, que lo ve todo"#GHDúoCuentas6 #GHDúo15F pic.twitter.com/tOCyJjSwps — Gran Hermano (@ghoficial) February 15, 2026

Finalmente, ese televoto se ha saldado con la expulsión de Antonio Canales, al poseer tan solo un 4% de los votos. Y su salida ha tenido lugar este mismo domingo, sin dilación. El bailaor, sorprendentemente, se ha exhibido feliz con esa resolución, pues en un momento de tanta tensión no quería continuar en la casa de Tres Cantos.

En definitiva, esta medida disciplinaria ideada por la organización de 'GH DÚO' ha servido para quitarse de encima al habitante de la casa menos querido por los espectadores y más mueble y no tanto para castigar conductas indeseadas, consumándose así un gran giro para acabar la velada.