'GH DÚO' anuncia una expulsión disciplinaria y sanciones inéditas tras unos "duros acontecimientos"

La situación en la casa de 'GH DÚO' se ha ido de las manos hasta el punto de que la organización ha decidido tomar medidas drásticas. Así, anuncia que, esta noche, en la gala de 'Cuentas pendientes' con Ion Aramendi, se producirá una expulsión disciplinaria.

"Debido al intolerable comportamiento de los concursantes, que se ha visto acrecentado este fin de semana, la organización de 'Gran hermano' ha decidido llevar a cabo sanciones extraordinarias, inéditas en su Historia", aseguran en un comunicado urgente.

"Esto conllevará la salida, esta misma noche, de uno de los concursantes, tras el visionado íntegro de los duros acontecimientos", terminan indicando en el texto que ha compartido 'GH DÚO' en sus redes sociales y que también ha avanzado Telecinco a través del programa 'Fiesta'.

Por el momento se desconoce qué es lo que ha pasado realmente en la casa de Tres Cantos. Pero, previamente, en 'Fiesta' ya habían adelantado que la organización del reality había roto la escaleta prevista para la gala de este domingo.

"La organización se ha plantado y no es que hayan cambiado la escaleta, es que la han roto", expresaba uno de los directores del programa de Emma García. "Yo esto no lo he visto nunca", aseveraba la presentadora. "Está totalmente paralizado el programa, se va a reunir la dirección y esta noche han prometido que habrá una decisión histórica", añadía.

En este sentido, Karmele Izaguirre revelaba que en las últimas horas los seguidores del reality habían visto como el canal 24 horas censuraba lo sucedido y conectaba con las plantas ante la gravedad de los hechos. No obstante, todo estaría grabado y también habría audios que esta noche se emitirán para que la audiencia tenga claro lo que ha pasado y por qué se ha tomado la estricta determinación de expulsar a algún concursante, cuya identidad aún no se desvela.

Tras ello, Ion Aramendi entraba en el plató de 'Fiesta' para confirmar que han roto la escaleta de la entrega de este domingo y que ni siquiera ha acudido a la reunión habitual antes de la gala para estudiar los contenidos del programa. "Es la gota que ha colmado el vaso. Es una decisión inédita en la historia de 'GH'. Les hemos dado toques de atención por activa y por pasiva, ha habido nominaciones disciplinarias y de nada ha servido", concluía el presentador, adelantando que "la cosa es muy seria".