Medidas disciplinarias en 'GH DÚO' contra Cristina Piaget y Antonio Canales por un hostigamiento que derivó en contacto físico

La organización de 'GH DÚO' ha dicho 'basta' ante un controvertido suceso protagonizado por Antonio Canales y Cristina Piaget. Hasta ahora, se había mostrado paciente con conductas -en muchos casos cuestionables- y tan solo se había limitado a dar toques de atención por medio de los presentadores y de la figura del Súper.
Sin embargo, tras incontables advertencias, el programa de Telecinco ha decidido no seguir mirando para otro lado y ha tomado cartas en el asunto con medidas contundentes en forma de sanción disciplinaria.
En primer lugar, y para poner en contexto a los espectadores, 'GH DÚO' ha emitido el vídeo del momento en el que Antonio Canales increpaba a Cristina Piaget con una cacerolada y ésta perdía el control agarrándole del brazo con vehemencia para frenar su actitud abusiva y jaleada por el resto de habitantes.
Además, se ha visto cómo Canales exageró las consecuencias de ese contacto físico de Cristina. Y todo ello con la connivencia de Raquel Salazar, Gloria, Manuel, Sandra, Juanpi o Anita, que vieron en este hecho una oportunidad perfecta para presionar por la expulsión disciplinaria de la modelo.
Pues bien, tras ver la escena en cuestión, Jorge Javier Vázquez ha entrado en la casa para amonestarles: "Está mal que Cristina le haya agarrado la mano a Canales, pero también está mal, Antonio, exagerar las consecuencias y hostigar a un compañero con continuas caceroladas. Llevamos semanas advirtiéndoos a todos de que estabais cruzando los límites, y no ha servido de nada".
Acto seguido, el presentador de 'GH DÚO' ha anunciado la sanción: "Pero ya se acabó. No hay más avisos, hay una sanción. La organización ha decidido nominar de forma disciplinaria a Antonio Canales y a Cristina Piaget". "Espero que os sirva de ejemplo a todos los demás porque, si vuelve a repetirse, actuaremos del mismo modo", ha avisado.
"Os lo estamos diciendo ya en las últimas galas tanto Ion Aramendi como yo. Se puede discutir, se puede hacer de forma apasionada o incluso gritar, pero sin cruzar líneas rojas y sobre todo fair play (juego limpio)", ha pedido. Precisamente el juego limpio que no practicó Antonio Canales ni el grupo mayoritario.
Posteriormente, tras el sermón, los protagonistas de la pelea han tomado la palabra. "La increpé con las caceroladas de forma muy constante. Me sentí culpable por ello, pero jamás le toqué su cuerpo. Ese límite no está compensando con el desquicie que yo hice. Siento mucho mi forma abusiva sobre ella, pero tampoco me parece bien que lleguemos a las manos", ha verbalizado Canales, dejando caer que no estaba conforme con el castigo impuesto.
"Me siento avergonzada. Es intolerable. No quiero justificar la agresividad que he tenido, pero la verdad es que es una tortura constante… Me arrepiento totalmente, me da muchísima vergüenza. Pensaba que no iban a salir estas imágenes, pero sobre todo lo que me da pena es que yo estaba cambiando de conducta y estaba mostrando un lado más templado, y me da vergüenza ver esto. En lo sucesivo me sirve para trabajar más el autocontrol", ha declarado por su parte Cristina Piaget.
"Y creo que el coro tampoco ha ayudado. En este caso, en un programa de convivencia lo que no se puede hacer es jalear todavía más el enfrentamiento porque entonces se convierte en una pelea de callejón", ha rematado Jorge Javier en referencia al comportamiento de los habitantes frente a ese suceso.
