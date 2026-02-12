Programas

Raquel Salazar es la quinta expulsada de 'GH DÚO 4' antes de su recta final, según los usuarios de la encuesta

por El Televisero

Raquel Salazar será la quinta concursante expulsada de 'GH DÚO 4' por amplísima mayoría, según los lectores de El Televisero que han votado en la encuesta

Raquel Salazar en 'GH DÚO'.
Raquel Salazar en 'GH DÚO'. | Telecinco

Después de dos semanas con doble expulsión, 'GH DÚO' recupera la normalidad este jueves. No obstante, una vez se conozca el resultado de la expulsión entre Carlos Lozano, Cristina Piaget y Raquel Salazar, el reality dará un giro a su mecánica con el comienzo del juego en solitario.

Así, este jueves se romperán tanto las parejas como los tríos de concursantes y comenzará la competición individual por hacerse con el maletín. Un giro en una noche en la que la casa de Tres Cantos celebrará San Valentín con visitas y mensajes de personas muy importantes de sus respectivos entornos.

Cabe recordar que la semana pasada, Raquel Salazar decidió utilizar el poder de salvar a Antonio Canales de la nominación para enfrentarse cara a cara con dos de los grandes favoritos de la audiencia en esta edición de 'GH DÚO': Carlos Lozano y Cristina Piaget.

Y parece que la audiencia lo tiene claro. O al menos los usuarios de El Televisero porque según nuestra encuesta la quinta expulsada del reality será Raquel Salazar pues un 69% de los votos considera que debe ser ella quién abandone la casa de Tres Cantos.

A gran distancia se encuentra Carlos Lozano, que cuenta con el 20% de los votos para que sea él el expulsado. Mientras que parece que Cristina Piaget será la primera salvada de la noche pues solo un 11% de los votos considera que debe ser ella quién deje el reality.

¿Y tú quién quieres que sea el quinto expulsado de 'GH DÚO': Carlos Lozano, Cristina Piaget o Raquel Salazar? ¡VOTA YA!

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

TVE emitirá la semifinal de Copa del Rey y el Benidorm Fest contra 'GH DÚO'.

Los dos grandes eventos con los que TVE pondrá la zancadilla a 'GH DÚO' tras su bajón por 'Pasapalabra'

Roberto Jiménez
Elena Rivera y Jorge Javier Vázquez.

Antena 3 contraataca con la nueva serie del creador de 'Los misterios de Laura' para competir con 'GH DÚO'

Roberto Jiménez

Últimas noticias