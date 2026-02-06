Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'GH DÚO': Cristina Piaget, Carlos Lozano o Raquel Salazar?

por El Televisero

Cristina Piaget, Carlos Lozano y Raquel Salazar se juegan su permanencia esta semana en 'GH DÚO 4'

Nuevos nominados semanales de 'GH DÚO 4'
Nuevos nominados semanales de 'GH DÚO 4' | Montaje El Televisero

Las cuartas nominaciones de 'GH DÚO 4', que se han celebrado con una mecánica muy distinta a la convencional, se han saldado con Cristina Piaget, Carlos Lozano y Raquel Salazar como expuestos definitivos al dictamen del público.

Unos de los tres tendrá que abandonar la casa de Tres Cantos en la sexta gala del próximo jueves, 12 de febrero, siguiendo los pasos de Sonia Madoc y Andrea, los últimos eliminados de la edición.

Las votaciones ya se han abierto en la plataforma Mediaset Infinity. Cabe destacar que, aunque las nominaciones son en dúo o trío, la expulsión es siempre de carácter individual. ¿Quién quieres que sea el próximo eliminado de 'GH DÚO'? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

Más Información

Concursantes de 'GH DÚO 4'

'GH DÚO' aprieta el acelerador en Telecinco expulsando a estos dos concursantes de manera definitiva

El Televisero
Antonio Canales en 'GH DÚO'

Antonio Canales es el cuarto concursante expulsado de 'GH DÚO' según los usuarios de la encuesta

El Televisero

Últimas noticias