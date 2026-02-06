Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'GH DÚO': Cristina Piaget, Carlos Lozano o Raquel Salazar?

Las cuartas nominaciones de 'GH DÚO 4', que se han celebrado con una mecánica muy distinta a la convencional, se han saldado con Cristina Piaget, Carlos Lozano y Raquel Salazar como expuestos definitivos al dictamen del público.

Unos de los tres tendrá que abandonar la casa de Tres Cantos en la sexta gala del próximo jueves, 12 de febrero, siguiendo los pasos de Sonia Madoc y Andrea, los últimos eliminados de la edición.

Las votaciones ya se han abierto en la plataforma Mediaset Infinity. Cabe destacar que, aunque las nominaciones son en dúo o trío, la expulsión es siempre de carácter individual. ¿Quién quieres que sea el próximo eliminado de 'GH DÚO'? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!