'GH DÚO' aprieta el acelerador en Telecinco expulsando a estos dos concursantes de manera definitiva

Por segunda semana consecutiva, 'GH DÚO 4' ha vivido una doble expulsión en su quinta gala en Telecinco. Por un lado, la ordinaria con los nominados semanales que han llegado al final del proceso de votación. Y por otro, una eliminación que se ha elegido entre todos los concursantes a través de un televoto express.

En primer lugar, se ha dirimido el duelo final entre Antonio Canales y Sonia Madoc, los dos habitantes que han llegado al final del televoto tras la salvación previa de Sandra Barrios y Cristina Piaget al poseer el menor porcentaje.

Cuando ha llegado el momento de resolver el veredicto de la audiencia con sus votos en la app de Mediaset Infinity, Jorge Javier Vázquez ha proclamado la expulsión de Sonia Madoc con un 57,9% de los votos frente al 42,1% acumulado por Antonio Canales. El reality ha sorprendido con esta resolución, pues todo parecía indicar que sería el bailaor el que abandonaría la casa.

¡La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Sonia! #GHDúoGala5 pic.twitter.com/HdmX9tSNW7 — Gran Hermano (@ghoficial) February 6, 2026

Posteriormente, 'GH DÚO' ha pillado a todos los habitantes de la casa con el pie cambiado con una nueva eliminatoria. ¿Quién merece seguir en 'GH DÚO'? Esa es la pregunta que han tenido que responder los espectadores en Mediaset Infinity. Es decir, en este caso, el sentido del voto ha sido positivo. El menos votado abandonaba el inmueble de Tres Cantos.

Tras el cierre de ese televoto, que apenas ha durado activo unos minutos, Jorge Javier ha ido descartando a los salvados hasta dejar la pugna en un duelo entre Juanpi y Andrea. Finalmente, el italiano ha sido el expulsado, siguiendo así los pasos de Sonia Madoc.