Alexia Rivas dice qué nominada de 'Supervivientes 2026' debe ser expulsada esta semana y por qué

Los porcentajes de 'Supervivientes' están que echan chispas de cara a la nueva expulsión de este jueves pues tres de ellos están muy empatados mientras que una de las nominadas parece que es la clara expulsada por la audiencia. Antes de conocer quién será la primera salvada en 'Tierra de nadie', Alexia Rivas ha dejado bien claro quién debe ser la siguiente en abandonar el reality.

Así, según la última actualización del pasado domingo, los porcentajes para la expulsión de este jueves están así: 32,9%, 32,6%, 28% y 6,5%. De esa manera, parece que hay una concursante que será sin lugar a dudas la cuarta expulsada de la edición.

Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto y Teresa Seco son las cuatro concursantes que se juegan su continuidad. Las cuatro nominadas se enfrentarán este martes a 'Abismo al infinito', la imponente estructura sobre el mar formada por cuatro toboganes que servirá para conocer quién de las cuatro se libra de la expulsión del jueves.

Al ser preguntada en 'El tiempo justo', Alexia Rivas no lo ha dudado nada con quién debe ser la expulsada. "Se tiene que ir Teresa porque es la primera concursante que en toda la edición no he escuchado su voz, no sé ni siquiera cuál es su timbre de voz", empezaba diciendo la colaboradora sin pudor.

"Salvad a Maica y a Claudia que son las protagonistas de esta edición y Teresa a la calle", añadía Alexia Rivas. "Teresa se tiene que ir a su casa, no aporta nada al reality", se sumaba también Álex Álvarez. "Teresa a la calle", se oía decir también a Luis Pliego.

Después era Joaquín Prat el que recordaba cómo Jorge Javier Vázquez llamó la atención a Teresa Seco por estar dormida prácticamente un día entero. "Es que estuvo 20 horas tumbada", rememoraba el presentador. "Todavía si diera contenido pero es que ni eso", añadía su hermana Alejandra Prat. "Es que está trabajando, gánate el sueldo, pues no, no se lo ganado. ¡Teresa a la calle!", sentenciaba Alexia.