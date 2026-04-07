'Supervivientes' anuncia unos porcentajes de expulsión inéditos y un regreso con sorpresa en 'Tierra de Nadie'

Tras la emisión de un nuevo episodio de 'First Dates' en access prime time, 'Supervivientes 2026' encarará la quinta gala de 'Tierra de Nadie' en Telecinco (23:00 horas), presentada por Ion Aramendi y María Lamela, con una imprevisible ceremonia de salvación como plato principal.

Las cuatro nominadas de la semana -Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto y Teresa Seco- se enfrentarán al 'Abismo al infinito', la imponente estructura sobre el mar formada por cuatro toboganes. La que obtenga mayor respaldo en el televoto de la app Mediaset Infinity quedará liberada de la expulsión del próximo jueves 9 de abril.

Y ante ese esperado indulto, puede suceder cualquier cosa por unos porcentajes inéditos, "más igualados que nunca" en 'Supervivientes 2026': 32,9%, 32,6%, 28% y 6,5% según la última actualización en 'Conexión Honduras'. De modo que, en esta ocasión, el público no tiene claro quién debe ser la salvada.

Además, la emisión acogerá un duro y emocionante juego de prelíder. Titulado 'El castigo de Éfira', los supervivientes disputarán en dos rondas -una por cada playa- una prueba su resistencia y capacidad de coordinación. Cada participante deberá mover una pelota a lo largo de un circuito con los pies y las manos atados. Para avanzar, tendrán que arrastrarse impulsando la pelota únicamente con la cabeza, desde el punto inicial hasta la meta. Los dos mejores de cada equipo afrontarán el juego de líder el jueves.

Ambos campamentos también realizarán un extenuante juego de recompensa, 'La deriva de los dioses', consistente en sumergirse en el mar para liberar un tablón de madera que deberán utilizar como puente a lo largo de varias plataformas flotantes de diferentes tamaños. El objetivo de cada grupo será alcanzar todos juntos la última de esas peanas -la más pequeña de todas- y mantenerse en equilibrio sobre ella durante un tiempo establecido. El equipo que antes logre el objetivo se alzará con un preciado premio.

Por último, se llevará a cabo la asamblea de la 'Zona Roja', dinámica que regresará tras el parón de la semana anterior. En ella, los concursantes de cada playa volverán a reunirse para abordar cara a cara los conflictos de la convivencia y votar al integrante merecedor de un castigo. Sin embargo, esa sanción podría convertirse en algo totalmente inesperado gracias al poder de Poseidón.

La velada se completará con la reaparición de Paola Olmedo en plató como última expulsada definitiva de 'Supervivientes 2026'.