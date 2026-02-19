'De Viernes' anuncia a los 4 invitados de esta semana con un cara a cara inédito antes de 'Supervivientes 2026'

Es una de las grandes polémicas de esta semana y 'De Viernes' no ha querido desaprovechar la ocasión. En los últimos días hay una guerra abierta entre Carlo Costanzia y sus primos Laura y Diego Matamoros después de que ambos hayan alzado la voz contra su primo destapando incluso una situación violenta del hijo de Mar Flores con la hija de Kiko Matamoros.

Tras ello, 'De Viernes' anuncia que esta semana contará por primera vez con Laura Matamoros en el plató para hablar de toda esta polémica y guerra abierta con su primo Carlo Costanzia y de que Alejandra Rubio también se haya pronunciado en 'Vamos a ver'.

Laura Matamoros se sentará en el plató de 'De Viernes' para revelar toda la verdad de su encuentro con su primo Carlo y que ha supuesto el estallido de su guerra. "Es muy violenta la situación que viví", confiesa. "Me pidió que ni yo ni nadie de mi familia habláramos de él", añade la hija de Kiko Matamoros.

La visita de Laura Matamoros a 'De Viernes' llega después de que su hermano Diego haya denunciado en las últimas horas las supuestas malas formas que utilizó Carlo con su hermano. Unas declaraciones que han llevado al hijo de Mar Flores a emitir un comunicado avanzando con tomar medidas legales. Ahora será Laura la que revele toda la verdad y de dónde surge toda esta polémica entre los primos.

Laura Matamoros también responderá a Alejandra Rubio, quien la ha acusado de estar ganando dinero a costa de hablar de ellos. ¿Qué piensa Terelu Campos de esta guerra desatada contra su hija? También valorará el comunicado de su tía, Mar Flores, en el que ha tratado de poner paz entre su hijo y su sobrina. ¿Qué le ha dicho su tía tras lo sucedido?

El cara a cara de Paola Olmedo y José María Almoguera en 'De Viernes' antes de 'Supervivientes'

Por otro lado, 'De Viernes' contará por primera vez en plató con el cara a cara entre Paola Olmedo y José María Almoguera poco antes de que ella ponga rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes 2026'.

Ambos abordarán todas las acusaciones que han hecho en torno a proceso de divorcio. Tanto Paola como José María responderán a por qué no han llegado todavía a un acuerdo para romper definitivamente su matrimonio y legalizar su separación.

Esta semana, en ¡De Viernes!... Paola Olmedo y José María Almoguera se enfrentan cara a cara por primera vez en un plató de televisión.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/DVzaqAfkMI — De Viernes (@deviernestv) February 19, 2026

Otro que visitará el plató de 'De Viernes' esta semana será Antonio Canales. El bailaor, que fue expulsado de 'GH DÚO' el pasado domingo tras una expulsión disciplinaria que eligió la audiencia, valorará su paso por el reality, marcado también por la muerte de su propio hermano. El concursante no dudará en exponer su crítica tanto a Cristina Piaget como a Belén Rodríguez y responderá a las duras palabras de su hijo, quién ha asegurado que "no ha sido un buen padre" y ha desvelado duros episodios durante su vida en común.

Por último, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Raquel Salazar se reencontrarán en el plató de 'De Viernes' para valorar la última hora con imágenes inéditas de 'GH DÚO' junto a Mónica Hoyos y María Jesús Ruiz.