Joaquín Prat anuncia en 'El Tiempo Justo' a la 5ª concursante oficial de 'Supervivientes 2026', que cumple con la cuota Campos

Telecinco parece haber apretado el pie del acelerador con la confirmación de los concursantes que participarán en 'Supervivientes 2026'. Este martes, 'El tiempo justo' de Joaquín Prat ha puesto nombre a la quinta concursante oficial de la nueva edición del reality.

Así, aprovechando que estaba en conexión con Paola Olmedo para hablar de en qué punto está su relación con José María Almoguera y su divorcio tras salir a la luz una deuda del hijo de Carmen Borrego con Hacienda, Joaquín Prat anunciaba la participación de la ex mujer de Almoguera en 'Supervivientes'.

Con ello, Paola Olmedo debutará como concursante de un reality después de su paso por la televisión como colaboradora de 'Tardear'. "Os aviso, soy muy fuerte y no me rindo tan fácilmente", asegura la ex nuera de Carmen Borrego en el vídeo de presentación.

"Voy a superarme y a darlo todo hasta el final. Estoy deseando que empiece esta aventura. Nos vemos en Honduras", añade Paola Olmedo que se convierte en la nueva miembro del clan Campos en tirarse del helicóptero después de que hace dos años lo hiciera su ex suegra y de que el año pasado fuera Terelu Campos la que participara como "concursante especial".

🏝️ Paola Olmedo, nueva concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/GsSUsQekyG — Mediaset España (@mediasetcom) February 17, 2026

De esta manera, Paola Olmedo se suma al casting de concursantes oficiales de 'Supervivientes 2026' junto a Gabriela Guillén, el atleta paralímpico Álberto Ávila y Claudia Chacón, una de las concursantes más polémicas de la última edición de 'La isla de las tentaciones', y la actriz de 'La que se avecina', Alex De La Croix.

Paola Olmedo es empresaria en el mundo de la belleza y se dio a conocer tras su relación con José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. Su nombre empezó a ser conocido en los platós de televisión tras los polémicos audios que emitió 'Sálvame' en los que ponía de vuelta y media tanto a Carmen Borrego como a Terelu Campos.

Tras un año de relación y pese a todas las polémicas, José María Almoguera y Paola Olmedo se dieron el sí quiero y tuvieron a un hijo. Pero su relación duró poco pues en 2024 anunciaron su ruptura coincidiendo precisamente con la participación de Carmen Borrego en 'Supervivientes'.