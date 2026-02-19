Alejandra Rubio amenaza a Laura Matamoros por sus acusaciones contra Carlo Costanzia, que toma acciones legales

Alejandra Rubio ha arremetido sin miramientos contra Laura Matamoros este jueves desde 'Vamos a ver' en respuesta a las graves acusaciones que la televisiva lanzó contra el padre de su hijo en 'Espejo Público' mientras narraba su "incómodo encuentro". Así, la hija de Terelu Campos no ha dudado en lanzar una clara advertencia a la prima de su pareja, que esta semana se sentará en 'De viernes' para explicar su versión de lo ocurrido.

"Esto es una vergüenza. Cuando lo he visto, me he quedado en shock. Espero que Carlo tome las medidas que tenga que tomar. Creo que un familiar no debe hacer esto y menos cuando es falso. Carlo no se ha presentado en casa de Laura porque no tenemos ni idea de dónde vive Laura. Nadie ha acorralado a nadie", ha comenzado explicando la influencer más alterada de lo habitual junto a sus compañeros de 'Vamos a ver'.

📺 Laura Matamoros nos está sirviendo momentazos en su etapa en “Espejo Público”. Celebro que baje al barro en estos temas y que entienda por qué está en ese plató. pic.twitter.com/LlDVEVt6Nt — Alba Medina (@albammmedina) February 18, 2026

Alejandra Rubio se revuelve como nunca en 'Vamos a ver' contra Laura Matamoros: "Ojalá rectifique"

Y es que, desde 'Más Espejo', la hija de Kiko Matamoros denunció entre lágrimas esta semana la "violenta situación" que vivió con Carlo Costanzia, sintiéndose acorralada por su primo. "Yo me he sentido coaccionada por simplemente comentar lo que públicamente ha visto todo el mundo. A mí, personalmente, me parece mal", aseguró la televisiva en el espacio de Antena 3. Y Alejandra Rubio no ha tardado en echar por tierra su versión de lo ocurrido.

"No ha pasado absolutamente nada, por lo que no entiendo ni la actitud de Laura ni la de Diego. De verdad, que me perturba", ha aclarado la hija de Terelu Campos en el magacín de Telecinco este jueves, tomando la palabra como nunca en la tertulia para defender al padre de su hijo, especialmente de las acusaciones de "machismo" que Diego Matamoros ha lanzado en redes contra el hijo de Mar Flores.

📺 Alejandra Rubio saca su vena chunga durante su intervención en “Vamos a ver” pic.twitter.com/YF9EkZ4Bms — Alba Medina (@albammmedina) February 19, 2026

"A día de hoy. en la sociedad en la que vivimos, no se puede seguir permitiendo que una persona, por mucho blanqueo que queramos darle por ser hijo de quién es o lo que sea, tenga actitudes machistas y agresivas con nadie, ni con las mujeres ni con nadie", denunció el hijo de Kiko Matamoros en sus historias de Instagram, narrando cómo la pareja de Alejandra Rubio acudió al domicilio de Laura Matamoros para coaccionarla tras hablar de él en 'Espejo Público'.

Unas acusaciones que la colaboradora de 'Vamos a ver' ha tumbado por completo. "Carlo tiene un hijo, tiene una familia, pero ¿cómo se os va tanto la pinza? Carlo ha estado en la cárcel, sí, pero no ha estado en la cárcel por ningún delito violento. No tenéis vergüenza… Ojalá Laura rectifique todo esto", ha insistido la sobrina de Carmen Borrego, lanzando una advertencia a los primos de su pareja. "Si queréis que lloremos, vamos a llorar todos, porque yo también sé llorar y dar pena", señalaba en el espacio de Telecinco.

"Yo intento callarme para no hacer daño, pero si te metes con mi familia, ya es otra cosa", ha explicado Alejandra Rubio, asegurando que esta situación "ya no se puede permitir" y calificando el comunicado de Mar Flores para defender a su hijo, que se ha producido en mitad de la emisión, como "tibio, pero en la línea" de la modelo. Sin emabargo, la hija de Terelu Campos no ha sido la única en pronunciarse sobre este delicado episodio. El propio Carlo Costanzia ha publicado este mismo jueves un comunicado al respecto.

"Las insinuaciones y acusaciones vertidas sobre mi persona son rotundamente falsas y absolutamente intolerables. Se está intentando vincular mi nombre a hechos de una gravedad extrema sin aportar una sola prueba, dañando de forma indirecta mi honor, mi reputación y mi entorno personal y profesional", ha comenzado explicando en su extenso comunicado en Instagram. "La utilización pública del número de atención a víctimas de violencia de género en este contexto es absolutamente inaceptable y de una seriedad incuestionable", ha añadido.

Así, el novio de Alejandra Rubio ha terminado advirtiendo sobre la repercusión que puede tener la continuación de estas acusaciones en redes o televisión. "Desde este momento, cualquier insinuación, acusación o difusión de este tipo de contenidos tendrá una respuesta legal inmediata. No voy a permitir que se siga dañando mi nombre ni que acusaciones de esta gravedad se utilicen con ligereza o sin pruebas", ha explicado el hijo de Mar Flores.

Sin embargo, el drama familiar va a experimentar incluso un salto entre cadenas este viernes, cuando Laura Matamoros se siente en 'De viernes' para explicar todo lo sucedido con su primo en el punto más álgido de la polémica. Si bien la televisiva destapó el conflicto en 'Espejo Público', será en las instalaciones de Mediaset donde se pronuncie largo y tendido sobre su desencuentro. Así lo ha anunciado el formato conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta este jueves.