Las significativas palabras de Laura Matamoros con las que deja entrever su vuelta a la televisión

Aunque Laura Matamoros es famosa desde que nació, su salto a la fama se produjo con su entrada en 'GH VIP', convirtiéndose en ganadora de la cuarta edición. Tal fue su éxito que, poco después, fichó por 'Supervivientes 2017', donde quedó finalista. El año pasado, regresó a Honduras como concursante del pasado, junto a Kiko Jiménez. Sin embargo, a su salida del reality de supervivencia decidió alejarse de la televisión por salud mental.
Desde entonces, se ha centrado en su trabajo en redes sociales. Y ha sido ahí donde se pronunciado por primera vez sobre su desaparición televisiva y su posible vuelta a la pequeña pantalla. Laura Matamoros quiso sincerarse con sus seguidores de Instagram protagonizando una ronda de 'preguntas y respuestas'.
Uno de los usuarios le preguntó si tenía pensado regresar a la televisión. A lo que ella respondió con contundencia: "Desde hace más de un año que salí de 'Supervivientes', he estado pensando en qué tipo de proyectos me gustaría estar, y no ir por inercia en muchos sentidos". De esta forma deja claro que si vuelve a la tele será con un proyecto que le apasione.
"Ahora… Pasado un año y pensando más en mí… Ya no tengo esa vulnerabilidad con la que me he visto esta última vez. Creo que ya es hora de volver", ha sentenciado Laura Matamoros, poniendo de manifiesto su deseo de regresar a la pequeña pantalla. Aunque no ha revelado a qué tipo de programas se refiere, por sus palabras da a entender que será pronto cuando la podamos ver de nuevo en nuestros televisores.
Laura Matamoros se sincera sobre su desaparición en redes sociales
Otro de sus seguidores se mostraba preocupado por la poca actividad de la influencer en redes sociales. Sobre esto, la hija de Kiko Matamoros ha dicho lo siguiente: "Dejó de ser para mí lo que fue en un pasado… En el que me daba igual exponer mi vida a cualquier hora y vender una vida que no es que no fuera real… Pero sí era una vida que me tenía absorbida (solo pensaba en crear contenido, y os aseguro que yo… Con respecto al resto de muchas de mis compañeras, he sido y soy muy natural o más dejada en este aspecto en cuanto a trabajar mi feed o looks o contenido, etc) y creo que en muchas situaciones no sabía discernir entre lo normal y lo que no era normal".
"Es mi trabajo y me debo a esto, y en concreto, a vosotros. Pero en muchas situaciones he puesto en balance ciertos aspectos de mi vida y siempre ha ganado mi espacio y mi privacidad… Y también la de mis hijos. Es verdad, que creo que no tiene nada que ver, nacer ya en un ambiente público y desde pequeña crecer expuesta, a alguien que no lo ha vivido así y ahora se expongan porque así consideran. TODO IGUALMENTE PERFECTO", prosigue diciendo Laura Matamoros.
¿Será concursante de 'Supervivientes All Stars'?
Y concluye lanzando una reflexión: "Ahora también os digo… Tal vez, mis 32 años y mis 2 hijos han hecho que lo vea todo con una madurez que antes no veía, y también me de un poco de pereza en muchas ocasiones transmitir un 24/7 con mi móvil. MEJOR QUE ME GRABEN Y ASÍ NO SE PIERDEN NADA". De esta forma, deja claro que no quiere ser una esclava de las redes sociales, y verse obligada a contar cada cosa que le pasa en Instagram.
¿Será 'Supervivientes All Stars' el programa en el que regrese Laura Matamoros? Aunque no está dentro de la lista de concursantes oficiales que se ha ido publicando en diversos medios, no sería descabellado pensar que la influencer podría ser una de las concursantes de esta segunda edición, que arrancará el jueves 4 de septiembre en Telecinco.
