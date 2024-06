Laura Matamoros rompe con ‘Supervivientes’ con este comunicado que señala a la dirección

«Estoy saturada emocionalmente». Con estas palabras, Laura Matamoros anuncia que se desliga de ‘Supervivientes‘ por completo, que se retira de la tele y que no volverá al plató en lo que resta de concurso. Su salud mental se ha visto alterada tras su paso por el concurso como ella misma reconoce en un comunicado que ha emitido este jueves. Además, sus sonadas palabras denotan una gran decepción con la nueva organización del concurso.

«Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil, y yo lo sabía. Pero he dado lo mejor de mi y también lo peor», empieza diciendo en el texto. La influencer reconoce errores en su segunda oportunidad, como el de volver a resucitar la trama de Makoke, pero asegura que «tampoco puedo pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de mí«. ¿Es un dardo al equipo? Hay que recordar que Kiko Matamoros declaró en ‘Ni que fuéramos’ que el ataque a Makoke en el helicóptero fue inducido por el director en Honduras.

De hecho, Laura Matamoros, al hablar de su compañero Kiko Jiménez, deja caer de forma muy nítida que se han forzado las tramas en esta edición. «Kiko no es como se ha dejado ver estos últimas semanas, creo que deberíamos hacer un pequeña reflexión y dejar que ‘Supervivientes’ tenga un camino natural y un ganador justo. Muchas veces el complacer se nos da la vuelta pero NO depende de nosotros», asevera.

Unas declaraciones con las que la joven viene a decir que, desde el programa, se han guionizado ciertos contenidos en pro de las audiencias. Tras exponer todo esto, Laura avisa a sus seguidores de que necesita parar y tomarse un tiempo alejada del foco: «Necesito desconectar y volver a mi, mi vida y mi tranquilidad. Paz mental. Porque soy una persona muy luchadora en la vida, positiva y sobre todo emocional».

A continuación, Laura Matamoros señala a ‘Supervivientes’ por el enfoque que se le ha dado a su concurso e insinúa también que ha habido una cierta manipulación o descontextualización del contenido que se ha mostrado sobre ella en las galas. «Al final creo que desde una perspectiva lejana al concurso, y desde casa, veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia. Por eso, me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mi, así mis compañeros igual«, sentencia.

«Con esto no eximo mi parte de culpa en mis actitudes, pero viéndolo desde fuera y con falta de información no se entienden, para bien o para mal. Esa falta de información hace que no lleguen a entenderse conversaciones o contextos. Repito, esto no exime mis reacciones tanto buenas como malas, pero creo que he hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver. Y esta es mi perspectiva desde mi corazón», añade Laura sin tapujos. Un clarísimo recado a los mandamases de ‘Supervivientes’.

Un post que, como ya sucediera con el de Rocío Madrid, deja en evidencia a una organización de ‘Supervivientes’ tremendamente cuestionada este año con el cambio de producción.