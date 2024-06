El importante anuncio de ‘Supervivientes’ que atañe a Jorge Javier Vázquez para su nueva gala

‘Supervivientes’ quiere dar el peso que merece a Kiko Jiménez por haber sido uno de los grandes protagonistas de la presente edición y, por ello, su entrevista se ha programado para la gala de este jueves con Jorge Javier Vázquez a diferencia de otros expulsados, que han reaparecido en plató en las entregas de ‘Tierra de Nadie’ de los martes.

El ex concursante será entrevistado por el presentador titular del programa de Telecinco, que además tendrá que enfrentarse a una noticia que, a buen seguro, le impactará. No sabemos cómo la va a encajar pero Kiko descubrirá que Sofía Suescun está a punto de poner rumbo a Honduras como concursante estrella de ‘Supervivientes All Stars’.

Será la propia protagonista la que dará la noticia a Kiko Jiménez en directo durante la gala, pues estará en plató para recibirle junto a familiares, amigos y otros seres queridos. Esta nueva variante del reality de aventuras durará aproximadamente un mes y medio y, si Sofía llegara hasta la final, volverían a estar distanciados un buen tiempo.

Entrevista a parte, la gala de ‘Supervivientes’, la decimocuarta ya, desvelará la identidad de un nuevo ‘All Stars’ y estará marcada, por supuesto, por la expulsión definitiva que se decidirá entre Pedro García Aguado, Aurah y Marieta. Uno de los tres deberá decir adiós a la aventura para siempre y quedarse fuera de esa recta final. Aunque antes se abordarán las situaciones más destacadas de la convivencia y se ajustarán cuentas en Palapa.

La nueva entrega se completará con dos decisivo juegos. Uno de recompensa después de que los concursantes se hayan mostrado al límite de sus fuerzas tras más de noventa días de concurso. Y otro de líder, más determinante que nunca para garantizarse la inmunidad y, por ende, la permanencia a pocas semanas de la final. Para culminar, una nueva ronda de nominaciones.