Jorge Javier Vázquez no se muerde la lengua sobre el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez: "Difícil de creer"

No están siendo días fáciles para el Partido Socialista. Este miércoles 9 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante el Congreso para anunciar un paquete de medidas anticorrupción tras el escándalo en que se ha visto envuelto el partido con el 'caso Koldo'. Sobre ello se ha pronunciado Jorge Javier Vázquez a través de su blog semanal de 'Lecturas'.

Tras alabar la celebración del Orgullo 2025 en Madrid, el presentador de Mediaset recuerda que el final de la fiesta ha coincidido con el fin de los congresos del PP y del PSOE que tuvieron lugar el pasado fin de semana. "Los del PP aseguran que van a conquistar el centro", recuerda el de Badalona, algo que no se cree. "Con perfiles como Miguel Tellado, Esther Muñoz o Cayetana Álvarez de Toledo sólo van a poder hacer suyo un centro comercial", bromea.

En opinión de Jorge Javier, en el PP "están eufóricos" con lo que está pasando en el PSOE. Sin embargo, "después del subidón viene la bajona". "El lunes se levantarán y Feijóo seguirá siendo el líder de la oposición", añade. Aunque tampoco se muerde la lengua a la hora de hablar del partido liderado por Pedro Sánchez, al que él tanto ha defendido.

El alegato de Jorge Javier en favor del Orgullo: "No nos callarán"

"El PSOE, por su parte, sigue encadenando destrozos y esperando esa píldora mágica que les saque del atolladero. Quien sabe, igual la consiguen. Pero tiene toda la pinta de que todavía les queda un tortuoso camino por recorrer", considera Jorge Javier. Además, cree que "a estas alturas de la película el gobierno cuenta con un aliado infalible: el 'cerrado por vacaciones'. Es difícil creer que llegue ese apocalipsis que vaticina semanalmente Aznar mientras estás en remojo", sentencia.

El comunicador catalán también ha hablado en su blog de la celebración del Orgullo, cuya manifestación tuvo lugar el pasado sábado por el centro de Madrid. "Que bien me lo he pasado yo en esas fiestas. Se me ponen los pelos de punta recordando los buenos momentos disfrutados con tanta gente querida, ese entusiasmo con el deseábamos 'Feliz Orgullo'. Éramos tan jóvenes", recuerda nostálgico.

Y lamenta que, tras 20 años de derechos, "se vuelve a asociar la homosexualidad con un vicio. Con un pecado, con un delito, incluso. Hemos perdido mucho de lo conseguido. Volvemos a estar cuestionados. Cuando reclamamos lo que nos pertenecen intentan callarnos la boca reprochándonos todo lo que hemos conseguido, o lo que es peor, atemorizándonos. No nos callarán. No nos volverán a pisotear. La calle y el mundo también es nuestro", concluye Jorge Javier.