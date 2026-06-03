Chayo Mohedano vuelve a la carga y embiste contra Jorge Javier Vázquez a cuenta de Rocío Carrasco: "Te aborrecería"

Jorge Javier Vázquez firmó uno de los momentos más sonados de la jornada de este martes cuando, sin previo aviso, mientras saludaba a Joaquín Prat para dar paso a 'El Diario de Jorge', se declaró "pro Rocío Jurado y pro Rocío Carrasco". La escena, que tuvo lugar delante de Gloria Camila, ha generado un sinfín de reacciones, entre ellas la de Chayo Moheado, que no ha tardado en utilizar sus redes sociales para cargar contra el presentador.

No es un secreto que la hija de Rosa Benito no guarda un buen recuerdo de sus días en 'Sálvame', y por lo tanto, mucho menos de su trato con Jorge Javier Vázquez y el resto de sus estrellas. De hecho, la cantante emprendió acciones legales contra la Fábrica de la Tele y el espacio de Telecinco. Y ahora, no ha perdido la oportunidad de volver a arremeter contra el comunicador.

Chayo Mohedano toma sus redes para cargar contra Jorge Javier Vázquez: "No se puede ser más malo"

"No me extraña que fueras pro Rocío Jurado", ha escrito Chayo Mohedano en una historia de Instagram ahora desaparecida, reaccionando a la escena entre el rostro de Telecinco y Joaquín Prat, que se encontraba despidiendo 'El tiempo justo' para dar paso al catalán en la programación. "Ella aborrecería toda tu persona, porque no se puede ser más malo que tú", ha añadido poco después.

Este nuevo choque entre el clan Mohedano-Jurado y los resquicios de 'Sálvame' en Telecinco se produce en un momento especialmente sensible para la familia de Rocío Jurado, pues el pasado 1 de junio se cumplieron 20 años de su fallecimiento. De hecho, la escena protagonizada por el antiguo presentador de 'Sálvame' se produjo poco después de que Gloria Camila relatase los últimos momentos que recuerda con su madre.

"No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero me acuerdo de que entré a la habitación y le di un beso", recordó la joven en el espacio de Joaquín Prat sobre aquel difícil momento que ocurrió cuando ella tan solo tenía 10 años de edad. "Estamos los que hemos querido estar juntos. Con mi sobrina Rocío Flores, creo que hay que mantener esa unión porque lo vivimos con la misma edad y hemos sabido llevar la situación poco a poco", defendió la hija de 'La más grande' sobre la situación actual de la familia.