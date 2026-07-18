Rosa Benito pone una línea roja en 'De lunes a viernes' ante un tenso encontronazo por Fidel Albiac: "Yo esto no lo aguanto"

Este viernes, 17 de julio, en el programa 'De lunes a viernes' abordaba, entre otros temas, la posible crisis matrimonial entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Sin embargo, el debate derivó en un tenso encontronazo entre Rosa Benito y Óscar Repo quienes tenían diferentes puntos de vista sobre la pareja de la hija de Rocío Jurado.

El motivo de esta supuesta crisis, según el espacio vespertino de Telecinco, es la desaparición de Fidel en los últimos eventos en los que ha participado Rocío Carrasco. "Eran inseparables, hasta ahora. Él siempre ha estado junto a ella en todos los momentos importantes de su vida, pero ha pasado de ser su sombra, a llevar varios días desaparecido", explicaba Santi Acosta, haciendo hincapié en que llevan cerca de un mes sin dejarse ver juntos.

Mientras que Bea Archidona aseguró que "se ha visto a la pareja hablando en plena calle con cierta tensión". Además, recordaban que el empresario tampoco acudió a Chipiona cuando se estrenó el espectáculo en honor a 'La más grande', ni siquiera cuando su mujer recogió un premio o en Zahara de la Sierra, donde Rocío celebró el Orgullo rodeada de amigas, "pero ni rastro de su marido". Sin embargo, Rosa Benito no cree que vaya a haber una separación, mientras que para Antonio Rossi no es más que una estrategia de marketing para hacer ver que Rocío es una mujer autónoma e independiente de su marido.

El periodista intentó arrojar un poco de luz al asunto: "Sabemos de la dependencia de Rocío con Fidel y él no hace nada de forma desinteresada. Todo está medido y calculado. Yo creo que se está repitiendo la historia", ya que recuerda que "en el momento que se hizo la docuserie con Rocío, él desapareció exactamente igual, queriendo desactivar la dependencia de Rocío a Fidel". "Pero ¿hablas de la docuserie en la que se llevó dos millones de euros para poner verde a toda su familia?", espetó Rosa Benito, recibiendo una respuesta afirmativa por parte de su compañero.

El tenso momento entre Rosa Benito y Óscar Repo por Fidel Albiac

Rossi recuerda que "durante todas sus apariciones aquí (en Telecinco), nunca vino acompañada. Siempre quería dar la imagen de yo soy autónoma, yo vengo sin Fidel… y ahora me resulta curioso que de nuevo estamos en un momento de publicidad, pase exactamente lo mismo". Ante esto, la exmujer de Amador Mohedano no desaprovechó la ocasión para volver a tildar de 'manipulador' al marido de su sobrina: "Él controla. Él mueve los hilos de todo".

Un comentario que provocó la reacción inmediata de Óscar Repo: "Él mueve tanto los hilos que incluso os ayudó mucho, ¿no?". "¿Perdona? ¿A mí en que me ha ayudado?", preguntó Rosa Benito, visiblemente sorprendida. Su compañero explicó que "cuando llega el tema del testamento y se sabe la deuda que tiene Amador, tu sobrina el préstamo que pide para ayudaros fue gracias a Fidel". "No es gracias a Fidel, porque Fidel no pinta nada. La heredera es Rocío", le recuerda Antonio Rossi.

Para poner en contexto a la audiencia, la colaboradora explicó que "esas naves (que Rocío dejó en testamento a su hermano) eran de Amador Mohedano y de mi hijo, no eran de ella. Lo que pasa es que eso estaba dentro de una sociedad". Sin embargo, un comentario de Repo hizo estallar a Rosa Benito, quién le espetó, elevando el tono de voz: "¡Déjame que hable!". Esto no hizo ninguna gracia a su compañero, que se rebeló contra ella: "A mí no me tiene que gritar porque la de los datos que no le gusta que le dé".

Rosa Benito desmiente que Rocío y Fidel se vayan a separar

"Yo no he dicho en ningún momento que Fidel la esté manipulando", se defendió la que fuera cuñada de Rocío Jurado que, al verse de nuevo interrumpida por Óscar Repo, se plantó ante la dirección: "Ay mira Julia, yo esto no lo aguanto, de verdad". "Pues nada, que haga el monólogo ella", se revolvió el tertuliano. Ante esta situación, los presentadores intentaron poner calma entre sus colaboradores: "Vamos a centrarnos en el tema".

"Si es que no me ha dejado explicarme", les reprochaba él, tras lo cual Rosa le echaba en cara sus palabras: "Porque tú dices que ella nos ayuda. No, ella lo que hace es, al estar dentro de una sociedad…". "¿Entonces no hay ruptura?", quiso saber Santi Acosta, para no desviarse del tema del debate. "No hay ruptura y eso no va a pasar, ya te lo digo", sentenció Rosa Benito, poniendo fin a las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial entre su sobrina y Fidel Albiac.