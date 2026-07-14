Rosa Benito brota en 'De Lunes a Viernes' y les acusa de "manchar" la imagen de Rocío Jurado: "Me levanto y me voy"

Este martes, 'De lunes a viernes' ha arrancado el programa situando a Rosa Benito como la gran protagonista para hablar de 'La más grande', el documental de Movistar Plus sobre Rocío Jurado y contestar a diferentes polémicas en torno al tercer episodio y la guerra con Rocío Carrasco.

El programa empezaba mostrando un breve fragmento del documental en el que Rocío Carrasco cuenta como Rocío Jurado le pidió a Fidel Albiac que le ayudara a montar algún proyecto musical en plena lucha con su enfermedad. Al verla, Rosa Benito negaba lo que había escuchado. "Yo tengo otra información. La información es que Fidel y Raúl López van al mismo gimnasio, Raúl estaba de director en Sony Music y ellos se lo proponen a Rocío", aseveraba la colaboradora.

"Son ellos quienes lo preparan y Rocío por supuesto tenía muchas ganas de cantar, le dijo a su hermano que quería trabajar mucho en verano, pero por desgracia no pudo", seguía explicando Rosa Benito. "Pero no fue así como cuenta Rocío Carrasco, ¿no eso de niño prepárame?", le repreguntaba Beatriz Archidona a su compañera. "Primero es que Rocío la palabra niño nunca la ha dicho jamás, ni hacia Fidel ni hacia nadie", contestaba Rosa.

"Y otra cosa, es verdad que a Amador le dejaron aparte y eso a él le dolió mucho, pero Rocío le dijo a su hermano 'si tu no estás yo esto no lo voy a hacer'", recordaba Rosa Benito sobre el especial 'Rocío siempre' que emitió TVE meses antes de que la artista falleciera. "Yo ya lo dije en 'De Viernes', Amador no iba a cobrar y luego Rocío dijo que estaba pagando tanto que él también iba a cobrar", apostillaba la colaboradora.

Posteriormente, tras ver las últimas declaraciones de Rocío Carrasco tras un último homenaje a su madre en Chipiona, Rosa Benito volvía a tratar de hablar con cordialidad hacia su sobrina. "Ella es una persona tranquila. A mí me da igual. Yo sé lo que yo siento y la pena que me da cuando veo a mi cuñada. Cada uno que viva su vida, cada uno que sea feliz como quiera", sentenciaba.

Rosa Benito se pronuncia sobre Rocío Carrasco y Gloria Mohedano, pero ante todo asegura sentirse feliz con su vida.



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Rosa Benito se enfrenta con Ángela Portero en 'De lunes a viernes'

Rosa Benito amenaza con dejar 'De lunes a viernes' tras lo que oye decir a Ángela Portero

Después, 'De lunes a viernes' ofrecía otro fragmento de 'La más grande' en el que se veía como se habla del matrimonio entre Rocío Jurado y José Ortega Cano y como en un momento dado se habla del feminismo y de la violencia de género. Y era ahí cuando se producía un tenso momento entre Rosa Benito y Ángela Portero.

"¿Tú crees que es gratuito hacer esta acusación velada a unos supuestos malos tratos de Ortega Cano?", le cuestionaba Ángela. "Yo sé que si tú vas a la hemeroteca de Hola, mi sobrina dice que no he visto ni pensaba que mi madre podía vivir un amor tan bonito como el que vivía con Ortega Cano", respondía Rosa tratando de echar por tierra cualquier tipo de acusación de ese tipo.

Y era entonces cuando Ángela Portero rescataba un episodio que ella vivió en primera persona provocando que Rosa Benito amenazara con marcharse del plató. "Yo conté como cuando le iba a hacer una entrevista a Rocío Jurado en Colombia me encontré una escena alucinante, unos gritos, la puerta caída de su suite, ruidos de cristales, golpes y yo lo que nunca conté es quién gritaba ahí", empezaba diciendo la periodista. "Tú esto ya lo contaste en 'Sálvame'", le recordaba Rosa. "No, porque no dije quién gritaba ni quién insultaba o por lo menos cuando pusieron el resumen no lo sacaron. Y quién ahí insultaba y gritaba a Ortega Cano era Rocío Jurado", apostillaba Portero.

"Pues mira si esto es para manchar la imagen de mi cuñada Rocío es que me levanto y me voy porque creo que Rocío ha sido una persona maravillosa", sentenciaba Rosa Benito amagando con abandonar el plató de 'De lunes a viernes'. "Pero tú sabes el carácter que tenía Rocío y esto no es manchar la imagen de Rocío Jurado, pero tú sabes que tenía un pronto", insistía Ángela Portero. "Esto no mancha la imagen de nadie", concluía Beatriz Archidona.