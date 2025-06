No, Terelu Campos no será presentadora de 'Supervivientes All Stars' como ha anunciado Kiko Hernández

Telecinco trabaja ya en la producción de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' para septiembre. Una de las grandes incógnitas a día de hoy es quiénes serán los presentadores, pues por el momento Mediaset no ha dado ningún detalle al respecto.

Tan solo, Carlos Sobera ha afirmado que él no se encontrará entre el elenco de conductores. Además, Laura Madrueño ha dado pie a las dudas al dejar entrever que no iba a repetir como presentadora desde Honduras en 'Supervivientes All Stars 2025'. Indicios que hacen pensar en una posible renovación de caras.

Y en mitad de esas elucubraciones, Kiko Hernández ha desvelado en el cierre de temporada de 'Ni que fuéramos tentáculos' que la sustituta de Madrueño para 'Supervivientes All Stars' sería Terelu Campos.

"Yo hace dos meses di una noticia y se quedó inconclusa. Esa noticia es que Terelu Campos iba a presentar un programa en Telecinco y que había ido a 'Supervivientes' con la condición de que iba a presentar un programa en Telecinco", empezaba recordando el colaborador.

A partir de ahí cabe recordar que se rumoreó con el posible salto de Terelu Campos a las tardes de Telecinco en sustitución de 'Tardear' con un nuevo magacín producido por Mandarina ('De Viernes') o que incluso su nombre sonara como sustituta de Jorge Javier en 'El diario de Jorge' en verano. Pero nada más lejos de la realidad.

Kiko Hernández asegura que Terelu Campos presentará 'Supervivientes All Stars' pero es falso

Y lejos de la realidad ha vuelto a estar Kiko Hernández este lunes al decir cuál será el programa que presentará la hija de María Teresa Campos en Mediaset. "Pues la última exclusiva de la temporada es la más gorda del mundo. Esa noticia va enlazada con la siguiente. Terelu Campos será la nueva presentadora desde Honduras de 'Supervivientes All Stars'. Terelu conectará desde Honduras con Jorge Javier Vázquez", soltaba Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos tentáculos'.

Pues bien, como ha podido saber El Televisero, esta información, que ya sonaba disparatada desde el principio, es totalmente falsa. Terelu no será la presentadora de 'Supervivientes All Stars'. Se trata de una fake news pese a que Hernández ha insistido en que su exclusiva estaba plenamente confirmada.

De este modo, Terelu Campos no es ni mucho menos la elegida por Mediaset y Cuarzo Producciones para tomar el relevo de Laura Madrueño, en el caso de que lo hubiera, de cara a la segunda edición de 'SV All Stars'.