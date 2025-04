Kiko Hernández destapa la impensable "cláusula" por la que Terelu Campos aceptó 'Supervivientes'

La breve aventura de Terelu Campos en los Cayos Cochinos continúa rodeada de misterio. Desde 'Tentáculos' se continúa especulando sobre los supuestos privilegios de los que la malagueña disfrutó durante su estancia en 'Supervivientes 2025'. Y en última instancia, Kiko Hernández ha destapado el importante requisito que la presentadora habría fijado para su fichaje y que podría cumplirse a partir de septiembre.

Desde 'Ni que fuéramos', Belén Esteban ya apuntó a través de fuentes de la organización del programa como la hermana de Carmen Borrego apenas dormía en la isla con sus compañeros, además de fumar a su antojo con el equipo de producción. Pero ahora Kiko Hernández en el espacio de TEN también ha indagado en una presunta cláusula de su contrato con Cuarzo Producciones, y parece que los rumores cogen cada vez más fuerza.

Kiko Hernández apunta a un acuerdo de Terelu Campos con 'Supervivientes' para tener un "programa propio"

"Este verano va a presentar en Telecinco y además a partir de septiembre tendrá programa propio. No ha ido a la isla solo por los 50.000 euros semanales que le han pagado", sentenció Kiko Hernández en el espacio conducido por Carlota Corredera, asegurando que la colaboradora de 'De viernes' volverá a tomar los mandos de algún formato como hizo en 'Sálvame'.

💥Terelu Campos va a presentar y tendrá un programa propio en septiembre.💥La exclusiva de Kiko H. (@Kiko_Hernandez) en #Tenmtáculos1A. Ahora bien... Necesitamos la opinión del presi de su club de fans.



🐙https://t.co/4dsbn1VoCn pic.twitter.com/uc2C28SLKR — LA OSA (@laosatv) April 1, 2025

Y la presentadora de TEN no dudó en lanzar un mensaje a la que continúa siendo su buena amiga. "Me alegro mucho por ti", aseguró Corredera dirigiéndose a la hija de María Teresa Campos. "No sé si sustituirá a Jorge Javier, pero sé que es por la tarde", continuó desvelando en exclusiva el tertuliano, situando a Terelu como la posible encargada de conducir 'El diario de Jorge' durante las vacaciones de verano del presentador.

Kiko Hernández insistió, subido en la mesa del espacio de TEN, que se trata de una información "que toda la cadena sabe". "En ese contrato estaba la cláusula de tu madre, la de siempre, la de 'mi hija tiene que presentar'...", comentó con sorna el antiguo colaborador de 'Ni que fuéramos', que se ha mostrado muy crítico con Terelu durante su paso por Honduras, el cuál finalizó a los 18 días.