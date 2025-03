Alessandro Lequio se desboca contra Terelu Campos en unos términos que traen cola: "Le escupía"

Terelu Campos ha puesto fin a su aventura en 'Supervivientes 2025' después de 18 días y se ha convertido en objeto de debate para todas las tertulias. Desde 'Vamos a ver', algunos no compran la imagen que la malagueña ha mostrado durante sus días en los Cayos Cochinos, especialmente Alessandro Lequio. Y es que, el italiano no ha dudado en revolverse este lunes contra la televisiva recordando algunos de sus episodios más altivos en televisión.

Nada más regresar de Honduras, donde conmocionó durante su último día en el Puente de las emociones, Terelu Campos se sentó en 'De Viernes' para hablar largo y tendido sobre su experiencia en el concurso y enfrentarse a algunas de las críticas que ha recibido durante su ausencia. En especial, las del tertuliano de 'Vamos a ver'.

Alessandro Lequio vuelve a la carga contra Terelu Campos: "Sabe perfectamente que lo que digo es verdad"

El espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona le mostró a la superviviente los fragmentos de Alessandro Lequio en el matinal de Telecinco destapando las exigencias de la malagueña con una de sus asistentas durante los descansos en plató. "Con esto que voy a decir, ya me voy a quedar tranquila. Si Lequio ha visto a mi hermana con el cenicero, yo llevo aquí 30 años y he visto como Lequio tiraba las colillas en los platós. Me parece que es peor que el cenicero", señaló Carmen Borrego, que también intervino en la entrevista de su hermana.

Así, hacía referencia a las acusaciones del italiano en 'Vamos a ver' sobre cómo la presentadora requería de una asistente con un cenicero siguiéndola en todo momento para apagar los cigarros. "Nadie venía así por detrás con el cenicero por muy imbécil que yo fuera", aclaró Terelu de forma tajante. Sin embargo, el ex de Ana Obregón no ha dudado en defender su verdad este lunes en el 'Club social' de Joaquín Prat.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'

"Yo no me acuerdo pero es perfectamente posible, la mayoría teníamos esa mala costumbre. Esto es técnica Campos 100%, ella va a hablar de su paso por 'Supervivientes' y se dedicó a exagerar esta 'guerra del cenicero'. Este asunto lo hacía en Telecinco y Adriana Dorronsoro sabe perfectamente que lo que digo es verdad", insistió Alessandro Lequio este lunes, echando por tierra la versión de ambas hermanas.

"Le tenía que poner la manita para que le escupiese los chicles"

Pero lejos de quedarse ahí, el tertuliano destapó otro excéntrico hábito de la malagueña con su asistenta. "Una de las personas que lo veía sigue trabajando en esta casa y me dijo que me había quedado corto. No solo iba con el cenicero, sino que le tenía que poner la manita para que le escupiese los chicles. Sí, tal cual", confesó Lequio mientras el resto de colaboradores escuchaban asombrados.

"Estaba a su servicio y le seguía a todos lados. Me sorprendía, y ya lo he contado otras veces, es la prosopopeya de esa señora. Una altivez que yo no había visto en mi vida y no lo podía explicar. Con mi palabra te basta", denunció Alessandro Lequio antes de que Terelu Campos se comunicase con el equipo de 'Vamos a ver' para defenderse de las palabras del televisivo.

La hermana de Carmen Borrego no tardó en escribir a Adriana Dorronsoro para cargar contra el italiano. "Me parece alucinante, jamás he hecho eso y es muy triste. Tengo compañeros de Telemadrid de cuando salió esta mentira en 'Sálvame' que no les dejaron entrar para desmentirla", aclaró la presentadora esta mañana, sin que Lequio suavizase su tono sobre las experiencias que compartió con la malagueña en 'Día a Día' o su etapa como presentadora en la cadena autonómica madrileña.