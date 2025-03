Joaquín Prat señala la verdadera causa de su extraña retirada de 'Vamos a ver' sin dar explicación

'Vamos a ver' continúa analizando minuto a minuto el paso de Terelu Campos por 'Supervivientes 2025', y parece no contar con el apoyo de todos los colaboradores. Este lunes, Joaquín Prat se ausentó del espacio de Telecinco poco después de que Alessandro Lequio cargase con más dureza que nunca contra la televisiva. Y este miércoles, el presentador se ha visto obligado a esclarecer los motivos de su repentina marcha.

La hermana de Carmen Borrego está siendo mirada con lupa por el 'Club social' con cada entrega de 'Supervivientes', pasando por su última visita al equipo médico del programa, su amago de abandono o sus confesiones sobre los cánceres que padeció. "Vamos a hablar de tu hermana", adelantaba el conductor de 'Vamos a ver' este miércoles, a lo que Carmen Borrego contestó confrontando de lleno a Lequio.

Joaquín Prat explica por qué se tuvo que marchar el pasado lunes de 'Vamos a ver': "Me iría todos los días"

"¿Por lo que dijo el lunes?", preguntó Joaquín Prat después de que la malagueña advirtiese que el italiano la tiene "muy contenta" con sus palabras sobre su hermana. Y es que, el tertuliano no se cortó en cargar contra la televisiva asegurando que usa su enfermedad para librarse de las pruebas físicas. "Creo que es un penco que no ha hecho nada en su vida y por ese motivo no ha hecho un esfuerzo. No por el tema del cáncer, ya está bien la excusa del cáncer", sentenció el ex de Ana Obregón el pasado lunes.

Pero antes de que Carmen Borrego abriese fuego contra el colaborador, el presentador se vio obligado a aclarar el motivo por el que abandonó el plató de forma repentina durante el 'Club social' a principios de esta semana. "El lunes me tuve que marchar para atender asuntos personales, no me fui porque no compartiese los comentarios de Lequio sobre la enfermedad de Terelu y el cáncer que ha pasado", aclaró el presentador.

"Me voy porque me tuve que ir, si no, me iría todos los días. Porque hoy en día sacan un clickbait de donde no lo hay, porque de eso viven", advirtió Joaquín Prat finalmente, lamentando que se pudiese haber interpretado que su marcha respondió a las contundentes palabras del italiano. Fue entonces cuando la malagueña tuvo pista libre para increpar a su compañero.

"Creo que hablar con tanta vehemencia como hiciste el otro día… Yo no soy capaz de hablar de la enfermedad de nadie ni juzgar la de nadie. Tú no tienes ni idea de cómo está el cáncer de Terelu, ni por lo que ha pasado", sentenció Borrego una vez Joaquín Prat aclaró los términos de su ausencia, dejando que el italiano y la hermana de Terelu Campos ajustasen cuentas por dichas acusaciones sobre su salud.

"Juzgarla por su enfermedad, me parece francamente feo y viniendo de ti me parece mucho más feo todavía", insistió Carmen Borrego sin convencer a Alessandro Lequio, que insistió de lleno en que su hermana está "en una pésima forma física", sin ser su salud "el verdadero problema" que le impide competir en igualdad con sus compañeros de 'Supervivientes 2025'.

Cabe destacar que, pese a que Terelu ha tenido problemas para completar algunas de las pruebas como la del pasado domingo junto al resto de sus compañeros, convive en las mismas condiciones y cuenta con la misma comida que el resto de su grupo. Sin embargo, al no ser concursante oficial, si no fantasma del futuro, nadie puede nominarla ni ella puede participar en las nominaciones cada semana.