Alejandra Rubio se encrespa al equipo de 'Vamos a ver' por lo que se insinúa de Terelu y 'Supervivientes': "Tengamos la fiesta en paz"

Alejandra Rubio, presente en el plató de 'Vamos a ver' este martes, ha opinado sobre el fichaje de su madre Terelu Campos por 'Supervivientes 2025'. Su participación ha sido toda una sorpresa y en el programa de Joaquín Prat han querido saber cómo se lo ha tomado.

El magacín ha recordado el momento en el que fue anunciada en 'De Viernes', donde concedió una breve entrevista para hablar de sus miedos en el concurso y de sus intenciones. Durante la emisión de la pieza, la joven ha mantenido un semblante muy serio y así se lo han indicado sus compañeros.

"Alejandra, ni has sonreído en todo el vídeo, por favor", le he soltado Adriana Dorronsoro. "Sí he sonreído", le ha rebatido Alejandra Rubio a pesar de que era una mentira supina. "Pero poco", ha insistido la copresentadora de 'Vamos a ver' sin esperar que la tertuliana se iba a rebelar contra ella.

"Pero tú a quién estabas mirando? No me busques líos, vamos a tener la fiesta en paz", le ha arreado seriamente Alejandra a Dorronsoro, perdiendo la compostura con la conductora del club social de 'Vamos a ver'. "Es verdad, yo te he notado seria", ha apoyado Joaquín Prat. "Pero que he sonreído", ha reiterado Rubio.

Tras este enredo, el comunicador le ha hecho la pregunta del millón: "¿Te hace gracia o no te hace gracia que tu madre vaya a Supervivientes?". "A mí me parece bien, es su vida y ella decide. Yo no entro ahí para nada, Joaquín", ha aseverado Alejandra Rubio tajante.

"A mí me vino un día, me lo dijo y me sorprendió", ha añadido, asegurando que su fichaje por 'Supervivientes 2025' se lo transmitió cuando ya estaba cerrado y que no se lo consultó para nada. "Pero me parece fenomenal, yo tampoco consulto las cosas", ha apuntado.

"¿Y qué le dijiste? Sé sincera", le ha pedido Joaquín Prat. "Le dije: ¿estás segura? Me parece muy arriesgado", ha comentado Alejandra Rubio, que ha aclarado que Terelu Campos va "como una concursante más": "Va en las mismas condiciones que todo el mundo, va a pasar hambre y a todo como todo el mundo".

"¿No crees que con su expediente médico sería una irresponsabilidad ir a Supervivientes?", le ha cuestionado por su parte Alessandro Lequio. "Si va es porque puede", le ha confrontado Antonio Rossi. "Les hacen unas pruebas muy exhaustivas eh", le ha contrariado Joaquín Prat.

"Exacto. Les hacen unas pruebas y ya te digo yo, no tengo ninguna duda, que si ven lo más mínimo no le dejarían ir", ha apostillado en la misma dirección Alejandra Rubio, manteniéndose muy tranquila en ese aspecto.