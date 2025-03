Al descubierto las condiciones de Terelu Campos para su fichaje por 'Supervivientes 2025'

Es sin duda el gran bombazo que se guardaba Telecinco para el estreno de 'Supervivientes 2025'. Terelu Campos participará en el reality de aventura que arranca el próximo jueves 6 de marzo. Eso sí, la colaboradora de 'De Viernes' no será concursante de pleno derecho como los otros once confirmados hasta la fecha.

Tras tres semanas cebando que un colaborador de 'De Viernes' iba a 'Supervivientes 2025' fue este viernes cuando se desveló que la elegida es Terelu Campos dejando fuera a Antonio Montero, cuyo nombre había salido a relucir en algún medio.

"Soy Terelu Campos y este año, aunque nadie se lo espera, participo en 'Supervivientes'", asegura la colaboradora de '¡De Viernes!' en el vídeo publicado por Telecinco para confirmar su participación en el reality que presentan Jorge Javier Vázquez, Laura Madrueño, Sandra Barneda y Carlos Sobera.

Este año veremos a Terelu en Honduras 💥 ¡El secreto mejor guardado! 💥



Las condiciones de Terelu Campos para su paso por 'Supervivientes 2025'

Pero en ningún momento Telecinco ha vendido que Terelu Campos sea concursante oficial de 'Supervivientes 2025'. Es más, ella misma y 'De Viernes' anunciaron que viajará a Honduras con una misión muy especial que se conocerá el próximo jueves durante el estreno.

Pues bien, tal y como publica Yotele, Terelu Campos ha alcanzado un acuerdo con Mediaset y Cuarzo Producciones después de que cadena y productora se lo pidieran como un favor para dar un gran impulso al reality desde su estreno. Y es que sin duda su presencia en Honduras es todo un reclamo para la audiencia más generalista de cara a los primeros días del programa.

Por el momento se desconoce la misión exacta que llevará a cabo Terelu Campos y cuanto tiempo permanecerá en Honduras. Según el citado portal su presencia sería mínimo de una semana y máximo de un mes. En este sentido, aseguran que la propia Terelu podrá poner fin a su presencia en los Cayos Cochinos cuando ella considere.

No obstante, pese a no ser una concursante oficial, Terelu Campos no tendrá ningún tipo de privilegio en cuanto a su aventura en la isla. Es decir, la colaboradora tendrá que convivir con el resto de famosos en las mismas condiciones y teniendo que participar en las pruebas físicas y de habilidad que proponga el programa. Aunque sí que podrá negarse a algunas de ellas por motivos médicos o porque considere que no está capacitada.

La única gran excepción que habría firmado Terelu Campos para su participación en 'Supervivientes 2025' es que podría librarse del mítico salto del helicóptero si así lo considera en el último momento. Algo que se sabrá durante la gala del estreno del jueves.