Marta Peñate eleva esta firme queja en 'Tardear' por lo visto de Terelu Campos en 'Supervivientes'

Pese a no ser concursante oficial de 'Supervivientes 2025', Terelu Campos sigue siendo una de las estrellas del reality y sobre todo para los programas de Telecinco. Este lunes, 'Tardear' analizaba lo vivido este domingo en 'Conexión Honduras' y Marta Peñate se pronunciaba alto y claro sobre el papel de la colaboradora de 'De Viernes'.

Y es que Terelu Campos volvió a ser protagonista de la entrega de 'Supervivientes' de este domingo primero por su enfrentamiento con Pelayo Díaz, después por su encuentro con Montoya y sobre todo por el hecho de tener que ser atendida por los médicos tras haber intentado hacer la prueba de recompensa.

"¿Lo ha dado todo de verdad Terelu?", preguntaba Frank Blanco a sus colaboradores. "Hombre a mí que ya quisiera hacer la prueba me pareció un gran paso", empezaba respondiendo Miguel Ángel Nicolás. "Hombre un poquito obligada ehhh", le matizaba Verónica Dulanto. "Terelu como la estrella que es, escuchó los aplausos del público y los gritos y dijo la voy a hacer pero para hacer eso mejor que no lo hubiera hecho", aseveraba Leticia Requejo antes de que fuera Marta Peñate la que hablara claro.

Y es que si hay alguien que ha demostrado que no le va a bailar el agua a Terelu Campos pese a ser compañera suya en los debates de 'La isla de las tentaciones' es Marta Peñate. "Cansa un poco el hecho de que todo lo que hace Terelu se vitoree. Es decir Terelu se mueve, ohh Terelu se ha movido, Terelu se ha tirado un pedo, oh Terelu se ha tirado un pedo. Ya cansa un poco porque tenemos ahí a una persona que es Koldo que ha tenido muchas complicaciones en su vida y ese señor se ha hecho la prueba desde el principio hasta el final y se implica por el programa", defendía la colaboradora.

"Bueno este señor ha hecho las pruebas porque ha podido pero tenemos que tener en cuenta, que no solo Terelu, llevan diez días sin comer nada porque no tienen fuego y la sensación térmica era de cuarenta grados", destacaba por su lado Marta López. "¿Pero la sensación térmica solo la tiene Terelu?", le replicaba Peñate. "He dicho que a todos. Pero si Koldo ha terminado la prueba es porque ha podido y Terelu no", incidía ella. "¿Qué pasa que le han dado aire acondicionado a Koldo?", le cuestionaba Marta Peñate. "No, porque no ha podido Marta", añadía Marta López.

Marta Peñate, rotunda sobre el papel de Terelu Campos en 'Supervivientes'

Después, Andy, el ex marido de Pelayo Díaz trataba de poner en valor lo que había hecho Terelu teniendo la edad que tiene. Un comentario que provocaba que Marisa Martin Blázquez saltara contra él porque está harta de que ataquen a su compañera por la edad. "Hay gente que tiene 35 y está hecho una birria ehhh", replicaba la periodista.

En 'Tardear' también hablaban de la entrevista que le había hecho Makoke a Terelu Campos en la que confesaba que si un día cuenta algunas de las relaciones que ha tenido ardería España. "Lo que está claro es que Terelu ha ido a ganarse el sueldo", ponía en valor Miguel Ángel Nicolás. "Es verdad que Terelu Campos tiene un nombre y es imagen para 'Supervivientes' y haga lo que haga para bien o para mal es criticable con lo cual su figura es importante", sostenía entonces Marta Peñate.

Sin embargo, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' no se reprimía una última crítica a Terelu. "Pero por otro lado también es cierto que de cara a los concursantes en algunos momentos puede ser un estorbo porque que haya alguien que esté tirado y te diga el fuego no se hace así, tráeme esto, no coge la lona y agárrala, esto no es para mí pues eso toca un poco los cojones", sentenciaba Peñate.