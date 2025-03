Marta Peñate señala exactamente lo que gran parte cree haber visto de Montoya en 'Supervivientes'

Tras su flamante paso por 'La isla de las tentaciones', José Carlos Montoya sigue copando titulares. Ahora lo hace como concursante de 'Supervivientes' y en los escasos días que lleva en la isla ya ha sabido hacerse con el favor de buena parte de la audiencia y de colaboradores como Marta Peñate.

Tras ver la actitud de Montoya durante su evacuación de la playa y sus primeras horas de supervivencia, la colaboradora le ha pedido la palabra a Carlos Sobera para alabar al joven. "Primero, pedazo de superviviente que es Montoya. Cada vez estoy más orgullosa de haberle apoyado en todo su recorrido en 'La Isla de las Tentaciones', espero que no me defraude", ha comentado la canaria.

Lejos de quedarse ahí, Marta Peñate ha compartido: "Me parece un tío que a pesar de la lluvia, de que el tiempo va en contra, él sigue cantando, sonriendo, con una sonrisa". No ha sido lo único comentado por la joven puesto que no ha dudado en cargar contra Manuel González, principal enemigo de José Carlos Montoya.

Marta Peñate desarma la estrategia de Manuel González

"Quiero decir que yo, Carlos, en esto estoy segura que no me voy a equivocar porque Manuel parece que es tonto, pero es mas listo de lo que parece. Claro que no es tonto, es más listo de lo que todos nos pensamos porque está tanteando el terreno. Le ha amargado la vida a Montoya todo el concurso, se ha reído de Montoya todo el concurso y ahora después de ver la repercusión que tiene Montoya dice 'pobrecito Montoya que Anita se está riendo de él'", ha señalado Marta Peñate sobre el papel que va a llevar en 'Supervivientes'.

"Mi hermano iba de tentador y lo que creo que te repatea, Marta, es que mi hermano ha hecho su trabajo", ha comentado la hermana y defensora de Manuel. Ante ello, Marta Peñate no se ha quedado callada y ha proseguido cargando contra Manuel González. "A mí lo que me repatea de tu hermano Manuel es que siempre brilla a costa de una mujer y nunca brilla por él mismo".