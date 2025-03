La gala de 'Supervivientes' salta por los aires ante la última hora y se procede a una evacuación urgente

Carlos Sobera se ha estrenado al frente de 'Supervivientes: Tierra de nadie' con una entrega nada habitual. La dirección del reality ha tenido que hacer frente a un fuerte temporal que ha alterado la convivencia en los Cayos Cochinos e incluso ha modificado la escaleta del reality. De hecho, a poco de comenzar, la organización ha tomado una decisión inédita: evacuar a todos los supervivientes sin contemplaciones.

"Ha sucedido algo con lo que no contábamos: un temporal esta arrasando la zona en la que se desarrolla 'Supervivientes' en Honduras", ha alertado el presentador. En su conexión, la presentadora ha tildado de "extrema" la situación vivida. "No nos ha dejado dormir en toda la noche. Lleva toda la noche diluviando. Un temporal que está azotando los cayos y que está poniendo al límite a todos los supervivientes. No han podido salir barcas y no ha podido volar el helicóptero", ha comenzado diciendo.

De igual manera, Laura Madrueño ha añadido: "Por primera vez desde que estoy aquí no hemos podido desplazarnos hacia el cayo, que deberíamos estar viéndolo. Vamos a seguir intentándolo a lo largo de toda la noche, puede pasar cualquier cosa. La escaleta podría cambiar a lo largo de toda la noche".

Acto seguido, el reality ha emitido unas duras imágenes de la convivencia. Imágenes registradas durante las últimas horas. Una situación que ha generado inquietud en plató. "Lo que acabamos de ver es impactante, son imágenes muy tremendas", ha reaccionado Sobera.

Por su parte, Madrueño ha querido transmitir tranquilidad al aseverar: "Lo que sí os quiero dejar claro desde ya es que los supervivientes están muy cuidados. Tenemos un equipo que está las 24 horas con ellos. Están cuidados, están bien. Vamos a intentar ir con ellos porque quiero ir a verles en primera persona".

Decisión drástica del equipo de 'Supervivientes'

Menos de una hora después del inicio de la versión de 'Tierra de Nadie', la organización ha tomado una drástica decisión: llevar a cabo la evacuación inmediata de todos los supervivientes. Así lo ha comunicado la propia Laura Madrueño: "El temporal va de mal en peor, las rachas de viento son cada vez más fuertes y tenemos que deciros que la situación es tan límite que tengo que daros una ultima hora muy muy importante: en estos momentos comenzamos la evacuación de las tres playas y los supervivientes".

De igual manera, la presentadora ha incidido en el cuidado que la organización les está brindando a los concursantes: "Están cuidados durante toda la evacuación por todo nuestro equipo y estáis apunto de ver esas imágenes. Hacia muchísimo tiempo que no se evacuaban".

Las consecuencias para 'Supervivientes' del temporal que azota Honduras

La fuerte borrasca que está golpeando los Cayos Cochinos ha provocado que el reality haya alterado su escaleta habitual. El primer cambio y más llamativo es el de la propia Laura Madrueño. Lejos de lucir la imagen a la que acostumbra, la presentadora ha tenido que ataviarse a duras penas con un impermeable.

Asimismo, Madrueño no ha podido desplazarse a los cayos. Tampoco lo ha hecho buena parte del equipo que la acompaña. Esto ha provocado la suspensión de las pruebas programadas para la gala del martes.

Manuel González y Anita Williams también han sido otros de los damnificados. Los dos supervivientes iban a "bautizarse" en el reality al tirarse desde el helicóptero. Un salto que, debido a las inclemencias meteorológicos, ha tenido que posponerse.

De igual manera, el reencuentro con Montoya también ha tenido que aplazarse así como el Oráculo de Poseidón, que la organización había previsto de manera extraordinaria.