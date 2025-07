Damián Quintero señala su gran decepción de 'Supervivientes 2025' por lo que pasaba sin cámaras

Damián Quintero se quedó a las puertas de la gran final de 'Supervivientes 2025', que acabó ganando Borja González. Para el karateka esta ha sido una de las grandes experiencias de su vida y de la que se lleva grandes amigos, como Pelayo Díaz o Makoke, pero también a personas a las que no le gustaría volver a cruzarse.

En una entrevista a la revista 'Lecturas', Damián Quintero se ha sincerado y ha dado nombre de la persona de la que se ha llevado el mayor desengaño tras su paso por el concurso. Pese a no querer conflictos y dejar claro que ya ha enterrado el hacha de guerra, el karateka se ha mojado sobre su mayor decepción en Honduras.

"Me ha decepcionado la gente que delante de la cámara es de una manera y detrás de la cámara, de otra", ha empezado diciendo. Acto seguido, se ha mojado sobre los concursantes que él considera que no han sido "nada transparentes". A la pregunta de con quién no ha tenido química, no ha dudado en dar los nombres de esas personas: "Rosario, Nieves, Samya".

Damián Quintero califica a Carmen Alcayde como su mayor decepción de 'Supervivientes 2025'

Aunque la mayor decepción se la dio Carmen Alcayde, de la que dice que "fue a la isla a dar espectáculo y ya está. Estábamos todos calmados y de pronto se ponía a discutir. A todos nos sorprendía. ¡Es una gran actriz! Y, después sin cámaras, te veía y te daba un abrazo". De esta forma, deja claro que la periodista hizo un papel en la isla.

Damián Quintero extiende esta mala opinión sobre Carmen Alcayde a Montoya y a Anita, de los que dice que "han tenido mucho protagonismo, pero que han sido poco supervivientes". El karateka ya habló sobre el sevillano tras su salida del reality. En su opinión, Montoya "no me parece mala persona. Yo creo que no ha sabido gestionar toda la fama que le ha venido de la noche a la mañana. No sé si los que le rodean, y no me refiero a su familia sino a los que gestionan los asuntos profesionales, quizás lo están sobresaturando, pero lo veo un tío noble y sincero".

Damián Quintero también dejó claro en más de una ocasión que Borja González no fue, en su opinión, un justo ganador. "Habría elegido a Escassi, había otros perfiles más aptos para ganar que Borja, por ejemplo, Pelayo. También creo que Makoke debería haber llegado a la final en lugar de Anita. Anita llegó a la final por su trama con Montoya, no por supervivencia", sentencia.