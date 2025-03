La emisión de 'Supervivientes' peligra en Telecinco a causa de la última hora del temporal en Honduras

Si en España estamos atravesando un fuerte temporal, los concursantes de 'Supervivientes 2025' en Honduras no lo están pasando mucho mejor. Y es que según han avanzado en 'Tardear' se ha producido el primer fuerte temporal de la edición que ha obligado a los participantes a estar aislados en Cayos Cochinos.

Y es que según han avanzado Frank Blanco y Verónica Dulanto el equipo no ha podido ni desplazarse en las barcas ni tampoco en el helicóptero. "Al parecer en la isla hay viento, lluvia, un temporal terrible, no han podido ni dormir", comentaba el presentador. "El equipo no ha podido ni llegar", apostillaba Dulanto.

"Por lo visto no han dormido absolutamente nada esta noche, es una de las noches más infernales que han vivido los supervivientes de todas las ediciones", proseguía informando Miguel Ángel Nicolás. "Es muchísimo peor una tormenta en la isla cuando no tienes hacia donde ir que incluso el no comer", comentaba Mónica Hoyos.

Los concursantes de 'Supervivientes 2025', aislados y la gala en peligro

'Tardear' da la última hora de 'Supervivientes 2025'.

Justo después, 'Tardear' ofrecía las primeras imágenes del temporal al que se enfrentan en 'Supervivientes 2025' y que complica incluso la celebración de la gala de este martes de 'Tierra de nadie' con Carlos Sobera en la que llegarán Anita y Manuel para reencontrarse con Montoya. Eso sí, habrá que ver si pueden tirarse del helicóptero teniendo en cuenta la situación climatológica.

"Al parecer los concursantes y el equipo se han visto sorprendidos por la primera gran tormenta de 'Supervivientes 2025' que no ha acabado todavía", incidía Frank Blanco. "Es lluvia sin parar. Llevan así horas y en estos momentos Cayos Cochinos está aislado", añadía el presentador de 'Tardear'. "No pueden ni llegar a las barcas. La situación es crítica. Sin dormir toda la noche. Lo están pasando mal", proseguía contando.

Mientras que Miguel Ángel Nicolás avanzaba que la organización de 'Supervivientes 2025' está trabajando a contrarreloj para ver si pueden realizar la gala de esta noche con normalidad. "La situación cada vez se está complicando más", recalcaba. "No saben como va a estar la palapa", añadía.

Después de ofrecer las imágenes y dar la última hora, Frank Blanco pedía calma para no preocupar a los familiares de los concursantes. "No preocupemos a los familiares. La cuestión es que se están viviendo horas difíciles pero los concursantes están bien", aclaraba el presentador. "Nadie va a correr peligro", apostillaba Marta López. "Y el equipo de 'Supervivientes' tendrá un plan B, C o Z", concluía Verónica Dulanto.

El comunicado de la organización de 'Supervivientes 2025'

Apenas dos horas antes de comenzar la gala de 'Tierra de Nadie', la organización de 'Supervivientes 2025' se ha pronunciado a través de su cuenta en Instagram, ante las dudas de que la emisión de este martes se pueda desempeñar con normalidad. "Los supervivientes se encuentran aislados y la producción está buscando soluciones para garantizar la emisión del programa", ha asegurado el equipo, tranquilizando además a sus familiares: "La seguridad de los concursantes está garantizada", afirman.