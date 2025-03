Carlos Sobera señala a Broncano y Motos ante la suspensión de su anunciado programa en Telecinco

Carlos Sobera debuta este martes al frente de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' con una entrega que contará con los debuts de Anita y Manuel y su reencuentro con Montoya si la situación meteorológica lo permite porque hay un temporal en Honduras que está complicando la emisión de la gala.

De esta forma, Carlos Sobera encadena la conducción de 'GH DÚO 3' con la de las galas de 'Supervivientes 2025' de los martes. Y es que el vasco se ha convertido en un valor seguro de la cadena para los realitys desde hace años.

Pero además de su presencia en realitys y de conducir cada día 'First Dates' en el access de Cuatro, Carlos Sobera también suele recibir el encargo de presentar algún otro formato. Así, en los últimos años también se ha puesto al frente de concursos como 'El precio Justo' o 'Mental Masters'.

En este sentido, cabe recordar que Telecinco tiene en el cajón el concurso 'Todos por ti' que presenta el propio Sobera y que pese a que se llegó a promocionar su estreno en otoño sigue sin ver la luz y no parece que vaya a estrenarse próximamente.

Carlos Sobera se pronuncia sobre la desaparición de su concurso, 'Todos por ti'

Al preguntarle por este formato, Carlos Sobera reconoce que no sabe cuándo verá la luz. "Soy el primero que quiere que salga ya. Lo grabamos en septiembre, en dos semanitas, y está muy bien el programa", confiesa el vasco según recoge Bluper.

No obstante, él considera que es un error la apuesta por concursos para el prime time por la hora tardía a la que empiezan. "Un concurso ya no tiene cabida en prime time. No puede empezar a las 23:15, que dure dos horas, y terminar a las 01:15", sentencia sin pudor. "No puedes pedirle a la gente que haga el esfuerzo de ver si se lleva o no el dinero a esa hora", añade sobre la versión española del formato holandés 'Surprize Fund', de Talpa Studios.

Por otro lado, Carlos Sobera se atreve a señalar cuál es la razón por la que Mediaset no se ha decidido a estrenar esta nueva apuesta por ahora. "Yo creo que quisieron protegerlo porque entraba fuerte el curso con Broncano y Antena 3. Y ahora no hay hueco, supongo", asevera.

Y es que si hay alguien que sabe lo que es competir día a día con 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos es él pues cada día lo tiene que hacer con 'First Dates'. De hecho, el dating show de Cuatro se ha visto afectado por la lucha del access prime time y también por la irrupción de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco.

"Al principio, todos estábamos convencidos de que podíamos resistir. Cuando Antena 3 cambió la pauta publicitaria y los dos alargaron el programa por detrás, hasta las once y cuarto... ¡Ostras! La cosa se complica. Hemos perdido un punto, sí, pero no tres. Hay días que recuperamos el 8%. Nos podemos dar con un canto en los dientes", concluye.