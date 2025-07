Carlos Sobera lanza la queja que muchos hacen sobre David Broncano como presentador de 'La Revuelta'

Carlos Sobera es, desde hace años, un rostro imprescindible de Mediaset, donde compagina su labor de 'celestino' en 'First Dates' con la de presentador de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Pero lleva muchos años más vinculado a la pequeña pantalla, por lo que sabe mejor que nadie lo que es hacer televisión.

Sobre su trayectoria televisiva ha hablado el comunicador vasco durante su visita al podcast 'Escapando Palante', conducido por Pablo Ibáñez, quien saltó a la fama por ser 'El hombre de negro' en 'El Hormiguero'. Este quiso saber cuánto tiempo dedicaba Carlos Sobera a preparar sus programas. Tras un profundo suspiro, el invitado espetó: "Esto es secreto, eh". "¿Eres como Broncano?", le preguntó, a modo de broma, Ibáñez.

El 'tirón de orejas' de Carlos Sobera a Broncano

Ante esto, el presentador de 'First Dates' lanzó un pequeño dardo al conductor de 'La revuelta': "Me has pillado. A ver, no. Yo si hiciera un programa como el que hace Broncano me prepararía las entrevistas". De esta forma, dio un 'tirón de orejas' al cómico por no prepararse las entrevistas que realiza en el programa de La 1, y dejarlo todo a la improvisación.

Por otro lado, Carlos Sobera también explicó que en 'First Dates' graban "cuatro o cuatro horas y media todos los días" durante cinco días a la semana, a ocho parejas por jornada. Así, por el espacio de Cuatro pasan unas 40 parejas a la semana. "Entonces yo llego, tengo una reunión por pinganillo de escaleta con mi directora donde ella me dice las ocho parejas que van a venir y yo apunto todo (los datos de cada uno)", relata el vasco.

Acto seguido, los recibe "a porta gayola". "Sé cuatro datos de cada uno y voy tirando, pero luego lo que vale es la conversación, lo que ellos te aportan, que eso es lo mejor, lo más fresco, lo más natural y lo más novedoso que a ti también te puede sorprender. Y a partir de ahí sigues. Y eso es maravilloso", añade Carlos Sobera.

Un concurso es diferente, según reconoce: "Evidentemente no preparas nada porque viene alguien a concursar y son 15 preguntas en el 'millonario', 12 en 'atrapa' y 8.000 preguntas en otro concurso. Y las haces, vas hablando con él y vas descubriendo cosas".