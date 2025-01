Una soltera de 'First Dates' se planta contra Carlos Sobera sin empezar la cita: "No quiero hablar contigo"

Tras casi diez años al frente de 'First Dates', Carlos Sobera está ya curado de espanto. A lo largo de estos años ha vivido todo tipo de situaciones con los solteros y las solteras que acuden al programa de Cuatro en busca de su media naranja. Y eso que ha habido momentos totalmente surrealistas.

En la entrega de este miércoles, 22 de enero, el presentador ha tenido un pequeño encontronazo con Sandra, una cuidadora colombiana de 33 años que acudía a 'First Dates' para encontrar el amor. Nada más pisar el restaurante, demostraba su espontaneidad con Carlos Sobera, quien, al escucharla hablar, le espetaba: "Te escucho y me dan ganas de decir plata o plomo".

Unas palabras que a la soltera no le sentaron nada bien, a juzgar por su reacción. "Que fuerte tío, ya me caíste fatal. No quiero hablar más contigo", le dejaba claro Sandra, indignada. Y es que, la joven está harta de los prejuicios que relacionan su país natal, Colombia, con el mundo del narcotráfico. Algo que a ella le molesta mucho, ya que, según comentó, Colombia "es un país bellísimo, con una riqueza impresionante y lo que tenemos es esmeraldas, el mejor café del mundo, gente con talento…".

Sin embargo, este rifirrafe entre el presentador de 'First Dates' y la soltera fue a más cuando él le preguntó qué tipo de hombre estaba buscando. "Uno que no me diga plata o plomo", le volvió a reprochar ella. "Empezaste mal, lo tienes que admitir", le espetó Matías Roure, poniéndose del lado de Sandra, cuya cita era Raúl. Se trata de un dependiente manchego de 31 años que se consideraba a sí mismo "demasiado bueno". "Entrego más de lo que recibo en el amor", lamentó.

Tras una buena impresión en el hall del restaurante, Carlos Sobera acompañó a la pareja a su mesa. Ambos comenzaron hablando de sus orígenes, a raíz de lo cual él confesó ante las cámaras de 'First Dates' que "mi expareja era colombiana también y de la misma ciudad que ella". Por su parte, la soltera se llevó una gran sorpresa al descubrir que su cita vivía en Alcalá de Henares. "Amo la ciudad, El Quijote. Me fascina", reconoció la colombiana.

Respecto al amor, Sandra admitió que lo único que buscaba eran los valores tradicionales. "No entiendo porque tengo que pedir que alguien sea fiel o leal cuando es lo mínimo", dejó claro la joven. Algo con lo que Raúl se mostró totalmente de acuerdo: "En eso se tiene que basar todo, no tienes que pedir nada. Es querer algo racional en una pareja".

Llegando hacia el final de la cita, Raúl se sinceró sobre su problema de sobrepeso: "Llegué a pesar 120kg y decidí cambiarlo y a raíz de ahí me puse a tope con el deporte y la alimentación". "Es asombroso el cambio y eso significa que hubo mucho trabajo", le reconoció ella. Como cabía esperar, al llegar la decisión final, ambos aceptaban tener una segunda cita fuera de 'First Dates'.