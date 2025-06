Una cita de 'First Dates' se tiene que interrumpir por el embarazoso momento entre dos solteros

Como cada noche, las puertas del restaurante de 'First Dates' volvieron a abrirse este miércoles 25 de junio para recibir, entre otros solteros, a Carlos y Angy. Él es un profesor de Ciudad Real, de 52 años, que, sin pelos en la lengua reconoció: "Si tuviera una hija no me gustaría que saliera con un hombre como yo".

En cuanto al amor, confiesa haber tenido varias relaciones: "He experimentado mucho. Mi padre decía que llevaba 200 y siempre le decía que tantas no eran". Ahora, su deseo era conocer a una mujer romántica y cariñosa. El equipo de 'First Dates' le concertó una cita con Angy, una administrativa, también de Ciudad Real, de 54 años, que se definía así misma como una mujer muy apasionada.

La soltera se quedó de piedra cuando, nada más entrar en el restaurante, descubrió que Carlos le tenía preparada una sorpresa musical. "Lo que más me ha gustado de Angy son sus curvas", reconocía ante el equipo del programa. Por su parte, ella confesaba que él "parece normal, ni guapo ni feo". Tras intercambiar unas primeras palabras en el hall del restaurante, la presentadora les acompañó hasta su mesa.

Carlos y Angy difieren en muchos temas esenciales

Una vez sentados, la pareja comenzó a hablar de sus vidas. La administrativa contó que "tengo dos hijos", mientras que el profesor le explicó que "yo tengo un hijo, pero no me importaría tener más". "Yo no quiero más. Ahí me ha matado. Yo quiero disfrutar", dejaba claro la soltera ante las cámaras de 'First Dates'.

Una de las cosas que Carlos había pedido al programa, según reconoció él mismo, es que su cita no fuera "ni chico ni trans". "¿Tienes algo en contra de las personas trans?", le preguntó Angy. A lo que él dejó claro que "no, pero no me gustaría de pareja". Algo con lo que ella no estaba nada de acuerdo: "No sé qué le pasa, pero en eso difiero totalmente de él".

La pareja tampoco coincidía en su forma de entender las relaciones, ya que Carlos contó que él hizo "intercambio de parejas, pero no me llevé a mi novia, me llevé a otra". "Yo no haría intercambio de parejas", le dejo claro la manchega. Poco después, el rasca del programa les puso a prueba haciéndoles preguntas de lo más picantes. "Yo jamás he fantaseado con una persona de mi mismo sexo. Venía nervioso en el coche pensando 'a ver si se van a equivocar y me ponen un tío'". Por el contrario, su cita confesó que ella "una vez tuve un sueño con una profesora", aunque nunca había hecho un trío.

Lo que el soltero se negó a contestar es cuántas veces había tenido sexo en una noche. "Si hablo, voy a quedar como un fantasma", espetó. Aunque ante el equipo de 'First Dates' reconoció que "me he tirado 24 horas seguidas sin salir del hotel". "Dime de que presumes…", aseguraba ella, dando a entender que no se creía en absoluto las palabras de su cita.

Sin embargo, el momento más embarazoso aun estaba por llegar. Fue en el reservado cuando Angy vivió una incómoda situación con el juego del azar. "Eso es muy peligroso", reconoció la soltera. "Dale a tu cita un besito en el pechito", comentaba é, ante lo que ella decidió pararle los pies: "Me están viendo mis hijos, eso no pone". Tras una cita en la que no llegaron a ponerse de acuerdo en cosas elementales, finalmente Angy decidió rechazar una segunda cita con Carlos.